Вадим Викулов исключил швейцарских юрлиц из владения АО «Астон»

Учредитель АО «Астон» Вадим Викулов стал прямым владельцем группы компаний, исключив из структуры управления юридические лица, зарегистрированные в Швейцарии. Информация об этом содержится в «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Согласно данным информационной системы, смена владельца управляющей компании зарегистрирована 18 января текущего года. Вадим Викулов приобрел 100% АО «Астон». Ранее 69,9% уставного капитала управляющей компании принадлежало United Agro Industrial AG, и 29,7% — Aston Agro-Industrial SA. Оба предпряития зарегистрированы в Швейцарии.

Напомним, ранее губернаторы Ростовской области, Краснодарского края и Ставропольского края обратились к президенту России с просьбой ограничить присутствие иностранных трейдеров в экспорте российского зерна.

Анастасия Назарова