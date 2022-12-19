Главы южных регионов попросили Владимира Путина усилить контроль за иностранными трейдерами

Губернаторы трех южных регионов России обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой об усилении госконтроля в сфере зернового экспорта, следует из материалов документального фильма «Зерно» на телеканале «Россия 1».

Как сообщается в фильме, главы регионов направили президенту письмо с просьбой усилить роль государства в контроле за экспортом. По информации из обращения, Россия — крупнейший поставщик зерна на мировой рынок с долей в 20%. Однако, значительную долю до 30% отечественного зерна выкупают иностранные компании, что снижает стоимость продукции.

Глава Ростовской области Василий Голубев полагает, что для безопасности отрасли, необходимо ограничить деятельность зарубежных трейдеров.

«Государство должно регулировать работу иностранных резидентов на территории России. Мы должны быть застрахованы. И мы должны создать условия, чтобы были застрахованы наши партнеры», — говорит Василий Голубев в фильме.

Анастасия Назарова