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Путин призвал работать над интеграцией стран-участниц ЕАЭС

Президент России Владимир Путин обратился к главам стран—членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), текст обращения опубликовал Кремль. В нем господин Путин призвал работать над интеграцией стран в рамках ЕАЭС, в том числе на финансовом рынке.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России отметил, что ЕАЭС доказал свою эффективность. Так, согласно приведенной им статистике, объем взаимной торговли государств увеличился с момента основания союза на 60% и в 2021 году достиг $73,1 млрд. Объем внешней торговли вырос на 46% — до $846,3 млрд.

Владимир Путин также призвал лидеров стран ЕАЭС начать работу над документами планирования совместной работы до 2030 и 2045 годов. Господин Путин назвал одним из важнейших приоритетов работы развитие технологического потенциала участников ЕАЭС.

«Неотъемлемым условием стабильных расчетных отношений внутри Союза является подключение партнеров к Системе передачи финансовых сообщений Банка России и развитие межсистемного взаимодействия национальных платежных систем»,— сказано в обращении. Он также призвал изучить возможность создания рейтингового агентства на территории ЕАЭС.

Владимир Путин добавил, что для выполнения задач ЕАЭС нужно расширение компетенций и полномочий Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Он также отметил необходимость совершенств других институтов союза.

В 2023 году председательство в ЕАЭС перешло к России. В 2022-м в ЕАЭС председательствовала Киргизия.

О последнем саммите лидеров ЕАЭС в 2022 году — в публикации «Ъ» «Союз нерешимый».

Олеся Павленко

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