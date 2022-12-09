Союз нерешимый

9 декабря президент России Владимир Путин в Бишкеке принял участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на котором, считает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, убеждал коллег, что соседство с Россией сулит им плюсы, а не наоборот, как могло бы показаться с некоторых пор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин будет хозяином саммита в следующий раз

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин будет хозяином саммита в следующий раз

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В Бишкеке бесснежная зима. Пасмурная к тому же. Мрачноватая.

В резиденции президента Киргизии «Ала-Арча» президентский оркестр, гревшийся в помещении, попросили на улицу за час до начала съезда участников саммита.

Минус 10 через 10 минут ощущались как минус 20, через 20 — как минус 30. Пританцовывать уличные музыканты начали почти сразу же, как вышли, робко подыгрывая себе литаврами.

Я наблюдал за ними из окна резиденции, и меня начинал, конечно, бить озноб, когда я только глядел, как они пытаются разогреть мундштуки начищенных медных труб потемневшими губами.

Наконец появился первый глава государства, премьер Армении Никол Пашинян, и оркестру нашлось дело на полминуты. Следующим был президент Белоруссии Александр Лукашенко, который пожаловался президенту Киргизии Садыру Жапарову, что его «Mercedes слабые и не заводятся на морозе». И что он поэтому, видимо, наоборот, завелся и пришел в конгресс-холл из своего коттеджа демонстративно пешком.

В это время в своем коттедже еще только просыпался прилетевший в Бишкек ночью президент России Владимир Путин. Он намерен был взять свои восемь часов. Музыкантам пришлось еще подождать. Впрочем, им было по всем признакам уже все равно.

Во время этой в целом тягостной церемонии особым образом проявил себя президент Киргизии Садыр Жапаров. Он так сверкал алыми подошвами своих ботинок (подбирал явно под цвет ковровой дорожки, иначе необъяснимо), что казалось, он оставляет за собой языки пламени на полу при каждом шаге; и шаги эти на глазах приобретали прямо дьявольское величие.

Выступления участников саммита таким величием не блистали.

— Мы видим, что примитивная штамповка Западом пакетов экономических санкций начинает затихать,— торжественно предположил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

С этой точки зрения не представляется возможным объяснить, чем вызвана энергичная и даже яростная подготовка очередного пакета санкций, анонсированная Евросоюзом.

— Все, что можно было запретить и ограничить, пусть даже и себе во вред, наши контрпартнеры уже сделали (ой ли? — А. К.). Теперь для них пришло время осознания и оценки последствий! Слова про энергетический и продовольственный кризисы уже звучат со всех трибун. Не надо быть провидцем, чтобы предположить: скоро в отдельных странах к этим двум кризисам может добавиться и третий — политический. Симптомы налицо!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко сказал как есть про Ангелу Меркель

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко сказал как есть про Ангелу Меркель

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Александр Лукашенко хочет быть именно провидцем — хотя он прав: лучше не надо.

При этом Александр Лукашенко предложил сверхинициативу: провести совместный саммит всего, что у нас есть,— ЕАЭС, ШОС, БРИКС. Все будет брошено в топку «повышения международного авторитета и конкурентоспособности наших стран».

Позже Александр Лукашенко расставил акценты насчет заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель про то, что Минские соглашения дали возможность Украине подготовиться к войне с Россией:

— Если Меркель и Порошенко (Петр Порошенко — бывший президент Украины.— “Ъ”) обманывали и готовились к войне, это отвратительно. А то, что говорит сегодня Меркель, вторя Порошенко, это мерзко! Это тренд. И они хотят в нем быть. Меркель не хочет, чтобы ее сегодня обвиняли: «Ты же ездила с Олландом (бывший президент Франции Франсуа Олланд.— “Ъ”), и ты толкала Украину не туда, куда надо». Она начинает оправдываться. Мерзко и недостойно, лучше бы сидела и не вылезала. Этим самым она перечеркнула все то, что она делала и для Германии, и для Евросоюза. А мы к ней относились серьезно, но, как видите, ошиблись. Она оказалась мелкой. Такой же мелкой, как все сегодняшние лидеры Европы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказывал, что не все возможности стран ЕАЭС используются так, как могли бы. Так, «происходит пробуксовка цифровой повестки союза».

«Наша страна входит в "тридцатку" самых оцифрованных стран мира»,— добавил Касым-Жомарт Токаев.

Понятие «оцифрованная страна» — новое на постсоветском пространстве. Оно внушает, конечно, некоторый трепет и опасения. Все ведь смотрели фильм «Матрица». Надо надеяться, что в случае с Казахстаном таких опасений удастся избежать.

Кроме того, президент Казахстана обратил внимание на то, что нет смысла менять объединительный договор, который в свое время заключили между собой страны ЕАЭС. Тонкие надстройки, существующие в нем, устраивают Касым-Жомарта Токаева. Национальные и наднациональные интересы отрегулированы в договоре, он считает, деликатно и не нуждаются в совершенствовании.

Он сказал об этом, конечно, не случайно. Следующий докладчик, Владимир Путин, уже говорил о том, что действие договора рассчитано до 2025 года и что-то с этим договором делать обязательно придется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента Юрий Ушаков вышел из тумана и ушел в него

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Помощник президента Юрий Ушаков вышел из тумана и ушел в него

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Путин не то что оцифровал, а зацифровал экономическое развитие ЕАЭС, и вышло даже удивительно.

— В частности, уровень безработицы за девять месяцев 2022 года сократился в государствах ЕврАзЭС (устар.; так Владимир Путин продолжает называть ЕАЭС.— А. К.), сократился очень прилично, очень заметно — на 18% и составляет чуть больше 1%!

Поверить в это непросто, когда ты сам видишь шляющиеся, например, в московских спальных районах неутомимые толпы киргизов, время от времени начинающих, кажется, именно от незанятости, которую в этом случае следует назвать преступной, выяснять отношения с такими же толпами своих соседей по СНГ.

Но нет, все именно так:

— К слову, в Евросоюзе,— не отказал себе в удовольствии господин Путин,— безработица — 7%, то есть в семь раз больше, чем у нас!

Радует не только это:

— Увеличилось производство продукции сельского хозяйства на 5,4%,— продолжил президент России.— Это очень заметный и очень хороший рост! Это тем более важно, Александр Григорьевич (Лукашенко.— “Ъ”) об этом упоминал, на фоне, к сожалению, растущего продовольственного кризиса в мире. Никол Воваевич (Пашинян.— “Ъ”) тоже обратил внимание на то, что мы согласовали индикативные балансы, то есть мы абсолютно выровняли все наши потребности! Рост на 5,4% в сегодняшних условиях — это очень хороший показатель… Касым-Жомарт Кемелевич (Токаев.— “Ъ”) говорил о том, что в мире инфляционные процессы растут, это раскачивает мировую экономику. Мы этот параметр держим под контролем. У нас — для примера — в России в этом году дефицит (ВВП.— “Ъ”) будет 2%, в следующем мы планируем тоже 2, в 2024-м — уже 1,4, в 2025 году уже будет 0,7 (%.— “Ъ”). Я уверен, что мы это сделаем.

То есть Владимир Путин твердо рассчитывает на себя в 2025 году.

— Что касается инфляции, показатель в этом году будет для нашей экономики приемлемым,— заявил Владимир Путин,— 12,2%, в следующем мы рассчитываем, по итогам следующего квартала 2023 года, уже к 5% подойти, а может быть, и ниже.

Владимир Путин намерен был, это очевидно, вселить в коллег оптимизм: то, что их страны сейчас ассоциируют с Россией, несет им не проблемы, а, как и раньше, одни только блага. Господин Путин понимает, видимо, что не все в этом уверены.

Поездка в Бишкек завершилась для Владимира Путина переговорами с премьером Армении. Никол Пашинян просил об этом заранее. Он, как известно, отказался подписывать два основных документа на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Ереване, заслужил массу новых впечатлений о себе и хотел, надо полагать, разобраться с ними и попробовать объясниться: по-другому никак не получалось, народ бы не понял, да и вообще никто.

Как будто это когда-то было аргументом.

Андрей Колесников, Бишкек