Москвичи чаще всего покупают недвижимость в Петербурге, Краснодаре и Сочи

Риелторы в 2022 году зафиксировали резкий рост спроса на покупку жилой недвижимости в регионах РФ со стороны жителей Москвы. Число заявок на приобретение выросло на 65%, рассказала РИА Новости руководитель агентства недвижимости «Pro Обмен» и вице-президент гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина.

В топе городов, наиболее интересных для жителей столицы, оказались Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Екатеринбург и Нижний Новгород. На Петербург из общего числа заявок приходится более 20%. Рост спроса на недвижимость обусловлен желанием переехать подальше от мегаполиса, но в комфортный для жизни город-миллионник со всей необходимой инфраструктурой.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что объем предложения арендных квартир в Петербурге за месяц снизился на 15-20%.

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