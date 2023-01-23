Объем предложения арендных квартир в Петербурге за месяц снизился на 15-20%

За последний месяц в крупных городах России зафиксировали резкий спад предложения на рынке арендного жилья. Тенденция заметнее всего проявилась в Санкт-Петербурге и Москве, где снижение составило 15-20%, пишут «Известия» со ссылкой на данные компании «Этажи».

В октябре и ноябре на рынке наблюдался рост числа объявлений о сдаче квартир. При этом снижение предложения стабилизировало цены, которые до этого падали. К весне аналитики прогнозируют рост стоимости аренды до 15%. За последний месяц в некоторых городах цены показали рост до 6%.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что средняя доходность апартаментов в Санкт-Петербурге в 2022 году достигла минимального значения в 4,84% и дальше будет демонстрировать рост.

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