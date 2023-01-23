Комбат Ходаковский заявил, что 90% потерь на Украине — из-за обстрелов артиллерии

Командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский назвал артиллерийские орудия «основным врагом» российской армии. По его словам, 90% потерь происходит из-за артиллерии противника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ходаковский

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Александр Ходаковский

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

При этом господин Ходаковский отметил, что количество российского вооружения, способного поражать артиллерию противника, не позволяет «удовлетворить потребности фронта».

«Должен сказать, что мы так и не разработали системного средства поражения, которое бы могло долетать до артиллерии противника и поражать ее с высокой долей вероятности уничтожения. Есть образцы вооружения, способные решать эту задачу, но применение их хаотично»,— написал он в своем Telegram-канале.

По словам Александра Ходаковского, за решение вышеуказанной проблемы взялись «группы энтузиастов», создающие в настоящее время на собственные средства отечественные разработки, которые в перспективе позволят российской стороне перестать зависеть от поставок Китая или Ирана.

В результате удара в ночь с 31 декабря на 1 января системой HIMARS по зданию ПТУ в Макеевке погибли 89 российских военных. По информации врио главы ДНР Дениса Пушилина, в здании находились мобилизованные. Минобороны РФ считает, что удар был нанесен из-за использования военными мобильных телефонов.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».