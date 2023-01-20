Доходность апартаментов в Петербурге оттолкнулась от дна

Средняя доходность апартаментов в Санкт-Петербурге в 2022 году достигла минимального значения в 4,84% и дальше будет демонстрировать рост, считают аналитики Becar Asset Management. В наступившем году ожидаемый уровень прибыльности такой недвижимости составит 6,5%.

В исследовании использовались данные по номерам, выставленным на продажу и находящимся в управлении отельных операторов. Годом ранее показатель находился на уровне 6-7%. «Можно сказать, что этот сегмент рынка уже прошел дно, дальше мы ожидаем повышение показателей доходности», – прокомментировала итоги года Ольга Шарыгина, вице-президент Becar Asset Management. По словам эксперта, уровень прибыльности апартаментов в 2023 году ожидается в пределах 6,5%.

Общемировая тенденция роста сегмента микроливинга (отелей с микро-номерами площадью 15-17 кв.м.) нашла подтверждение и в статистике петербургского рынка за прошлый год. В июле студии в крупных апарт-комплексах лидировали по валовой выручке на кв.м. на 70% выше среднего показателя по всем категориям апартаментов.

Президент Becar Asset Management Александр Шарапов объясняет это развитием общественных пространств в апарт-отелях, в которых доступны все сервисы, необходимые отдыхающему: фудзоны, бытовые службы, фитнес-залы, магазины и т.д. находятся внутри апарт-комплекса, и человеку не нужно снимать большой номер. По сути, ему нужно только спальное место, а для этого необязателен большой метраж юнита.

«По данным Future Market Insights, в 2022 году, объем инвестиций в рынок микро-отелей было вложено $84 млрд, а в этом году будет вложено $150 млрд, – привел цифры господин Шарапов. – На российском рынке эта тенденция будет так же усиливаться».

Александра Тен

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