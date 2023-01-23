ТАСС: вооруженный «гиперзвуком» фрегат «Адмирал Горшков» примет участие в учениях с Китаем и ЮАР

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», оснащенный гиперзвуковыми ракетами «Циркон», примет участие в учениях с ВМС Китая и ЮАР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник. Учения трех стран пройдут с 17 по 27 февраля.

По данным источника агентства, сначала «Адмирал Горшков» пополнит запасы в сирийском Тартусе. Сколько он там пробудет, не уточняется. После этого фрегат примет участие в совместных морских учениях с ВМС Китая и ЮАР. В Минобороны России официально не подтверждали эту информацию.

Россия, Китай и ЮАР проведут учения Exercise MOSI в акватории на юге Африки. В Минобороны ЮАР говорили, что маневры пройдут рядом с городами Дурбан и Ричардс-Бэй в провинции Квазулу-Натал. По данным ведомства, с российской стороны будут участвовать два боевых корабля. В крупнейшей Демократической партии ЮАР выступали против учений, опасаясь, что участие в них России негативно повлияет на отношения ЮАР с западными странами.

Лаура Кеффер