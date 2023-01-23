Сальдо: трасса в Крым через новые регионы обойдется в 350–400 млрд рублей

Стоимость автомагистрали из крымского города Джанкой в Ростов-на-Дону предварительно оценивается примерно в 400 млрд руб., заявил ТАСС врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Трасса пройдет через регионы, присоединенные к России в сентябре 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Сальдо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Сальдо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Сальдо уточнил, что финансово-экономическое обоснование пока не готово, поэтому оценка стоимости примерная. Сама трасса будет длиной около 600 км. «"Таврида" с ее 250-километровой длиной обошлась федеральному бюджету, грубо говоря, в 150 млрд руб. Так что, полагаю, в 350–400 млрд руб. уложимся»,— считает он.

О том, что из Крыма к материковой части России построят новую автостраду, сообщила пресс-служба администрации Херсонской области в декабре 2022 года. Дорога пройдет от Джанкоя через Чонгар, Геническ, Мелитополь, Мариуполь и Бердянск до Ростова-на-Дону. На прошлой неделе Владимир Сальдо сказал, что стартовала разработка проекта трассы. Сколько времени это займет, он не уточнил.

Отметим, что, как обнаружил «Ъ», Белый дом отказался от строительства ряда автомагистралей до 2027 года.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Правительство сдает дорожные карты».

Лаура Кеффер