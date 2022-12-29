Из Крыма к материковой части России построят новую автостраду «Джанкой — Ростов-на-Дону». Об этом сообщила пресс-служба администрации Херсонской области.

Часть дороги пересечет Херсонскую область. Она пройдет от Джанкоя через Чонгар, Геническ, Мелитополь, Мариуполь и Бердянск до Ростова-на-Дону.

«Ее строительство тем более важно, что Азовское море — теперь внутреннее для нашей страны. По этой автостраде, которая по качеству будет такой же, как "Таврида", уже идут проектно-изыскательские работы»,— отметил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

С участком трассы «Таврида» от Керчи новая автострада свяжет районы в западной и северной частях Азовского побережья.

Анастасия Донскова

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