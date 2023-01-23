Правительство сдает дорожные карты

Белый дом отказался от строительства ряда автомагистралей до 2027 года. Ознакомившись с откорректированным планом, “Ъ” обнаружил, что правительство сократило запланированное ранее финансирование трассы «Меридиан», обходов Орехово-Зуево и Краснодара — деньги дадут только на их проектирование. Реконструкция участков М-1 и М-3 в Подмосковье перенесена на более поздний срок. Работы по устранению «узких мест» на магистралях «Автодора» в столичном регионе из документа вовсе исключили. Коррективы внесены с учетом сокращения бюджета, пояснили “Ъ” в Минтрансе: уже начатые стройки закончат, новые пока начинать не будут, за исключением обходов отдельных городов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

План дорожной деятельности на 2023–2027 годы (представляет собой список наиболее важных для экономики строек на федеральных и региональных дорогах) был утвержден в июне 2022 года. 30 декабря правительство опубликовало распоряжение о его корректировке, а 31 декабря пресс-служба Белого дома сообщила, что документ расширен с сохранением общего уровня финансирования в 13,2 трлн руб. “Ъ”, сравнив версии плана, обратил внимание, что часть строек перенесена на более поздний срок, часть осталась без финансирования.

Если раньше, к примеру, власти намеревались уже в 2025 году начать выделять деньги на строительство в Подмосковье обхода Орехово-Зуево, то сейчас речь идет лишь о его проектировании, которое начнется не раньше 2026 года: финансирование сокращено с 20,5 млрд до 1,5 млрд руб. Аналогичная участь постигла южный обход Краснодара, финансирование которого уменьшено с 28,9 млрд до 1,5 млрд руб. Перспективы появления второй кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга (КАД-2) также туманны: проектирование перенесено с 2025 на 2027 год. Работы над будущей трассой «Меридиан» (от границы Казахстана до Белоруссии) и Юго-Западной хорды (Екатеринбург—Самара—Краснодар) ограничили также проектированием, а средств выделят не 15,3 млрд руб., как предполагалось, а 4 млрд руб. Работы по устранению «узких мест» на основных магистралях «Автодора» столичного региона вовсе исключены из плана.

Часть работ перенесена на более поздний срок. К примеру, деньги на реконструкцию участка 66–84-й километр М-1 «Беларусь» (от Кубинки до поворота на Рузу) начнут выделять не в 2023 году, а в 2025-м. Выделение средств для реконструкции участка М-3 «Украина» 65–124-й километр (от поселка Киевский до Малоярославца) запланировано в 2024 году, а не в 2023-м. Здесь «Автодор» уже готовит территорию: вырубает лес и обустраивает электроснабжение по ранее заключенным контрактам.

Обращает на себя внимание, что в новом плане приведена полная сметная стоимость объектов (с учетом работ, которые проводились до 2023 года, а также планируемых после 2027 года). Например, цена трассы М-12 составляет теперь 901 млрд руб.— это дороже на 100 млрд руб. сметы, которую обнародовал вице-премьер Марат Хуснуллин в апреле 2022 года. На участок М-12 Дертюли—Ачит в 2023–2027 годах выделяется 223 млрд вместо 277,3 млрд руб. Также в пятилетке теперь заложены 3,8 млрд руб. на научные исследования и цифровизацию и 76,5 млрд руб. на содержание центрального аппарата Росавтодора и его филиалов в регионах.

Впрочем, некоторые объекты получили дополнительные преференции. Например, на строительство обхода Адлера выделяется теперь 70 млрд руб. вместо 50 млрд; строить дорогу начнут уже в 2025 году, а закончат в 2026 году. Добавлены объезды Хасавюрта и Дербента. На них выделяется 23,9 млрд и 51,2 млрд руб. соответственно. Среди подмосковных объектов появилась новая дорога Псарево—Петрово за 5,2 млрд руб., для проезда в особую экономическую зону «Ступино Квадрат».

Суммарный объем средств, которые планируется привлечь в регионы на возведение дорожных объектов из внебюджетных источников, увеличен со 145,5 млрд до 247,7 млрд руб. Большинство текущих дорожных строек центрального региона сохранено: реконструкция М-8 после Пушкино, строительство обходов поселков Октябрьский, Ульянино, Непецино на М-5, реконструкция Рублево-Успенского шоссе. «Автодору» дадут достроить развязку у Малых Вязем на ЦКАД. На М-4 работы также не остановятся: «Автодор» уже достраивает обход Аксая и обещает запустить его летом 2023 года.

Пятилетний план актуализирован с учетом приоритизации объектов на основании принятого закона о бюджете, пояснили “Ъ” в Минтрансе: «Основной задачей было продолжение уже реализуемых мероприятий». Что касается М-12, то сейчас в плане указана ее «актуальная» стоимость с учетом «комплексного удорожания строительных ресурсов» и привлечения дополнительных 150 млрд руб. из ФНБ, пояснили в ведомстве. Цена же дороги Дертюли—Ачит снизилась в результате «оптимизации» по итогам разработки проекта. Рост внебюджетных вливаний в регионы ведомство объясняет «уточнением структуры финансирования и финансовой модели объектов, реализация которых предусматривается в рамках концессионных соглашений». Что касается новых объектов, то в Минтрансе пояснили, что обходы Дербента и Хасавюрта, в частности, являются частью международного транспортного коридора Север—Юг: он нужен для развития транспортной доступности «транспортно-логистических центров» на этом направлении.

Минтранс принимал решение на фоне переформатирования всей экономики, прокомментировал документ член общественного совета при минтрансе Московской области Андрей Мухортиков: годы предстоят «сложные», сверхдоходов у российского бюджета уже не будет. «Деньги решили сконцентрировать на тех объектах, которые дадут наибольший транспортный и экономический эффект,— говорит он.— Надеюсь, что развитие экономики позволит к концу года вернуть многие объекты обратно в план». Первоначальный план составлялся исходя из финансовых ориентировок Минфина, а сейчас, когда бюджет сократили, от некоторых объектов отказываются, поясняет научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин. «По каждому объекту, в частности обходу городов, как правило, идет напряженный торг,— отмечает эксперт.— Регионы просят сохранить дороги, обращаются к высшему руководству, это чрезвычайно политизированный процесс. Нет такого мэра или губернатора, который не обещал бы жителям обход к выборам».

Что касается ставки Минтранса на региональные концессии, Михаил Блинкин считает, что приход бизнеса в нынешних условиях маловероятен, за исключением ситуаций, когда в строительстве дороги заинтересована какая-то крупная компания, готовая участвовать в финансировании. Найти инвестора под крупный проект проще, добавляет старший юрист национального центра ГЧП Андрей Миронов. «Региональные игроки, заинтересованные в реализации концессионных проектов, распределены по стране неравномерно,— отмечает он.— Привлекательность также частично зависит от географии проекта. В некоторых регионах препятствием к реализации малых проектов в больших количествах является отсутствие необходимых компетенций».

Иван Буранов