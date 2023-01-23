Рогозин сообщил о получении Россией терминалов Starlink украинских военных

Россия располагает абонентскими терминалами системы спутниковой связи Starlink компании SpaceX Илона Маска, сообщил бывший вице-премьер, глава группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

«Средства космической связи — это особая тема. Мы знаем, какую пользу... и вред для нас принесли системы космической связи Starlink, которыми пользуются ВСУ, и вот эти вот, как раз сами аппараты, само абонентское оборудование. Кстати, оно у нас затрофеено, мы им располагаем»,— сказал господин Рогодин «РИА Новости».

По данным господина Маска, на Украине действует около 25 тыс. терминалов Starlink, примерно 11 тыс. из них оплачивает SpaceX. В конце декабря украинские власти сообщали, что им удалось договориться с компанией господина Маска о поставках еще больше 10 тыс. терминалов. Помочь с оплатой согласились несколько стран Европы.

SpaceX на фоне разногласий Илона Маска с украинскими властями по поводу предложенного им мирного плана предупреждала Пентагон, что может прекратить финансирование спутниковой сети и просила военное ведомство взять расходы на себя. Позднее господин Маск отозвал свой запрос.

Подробнее — в материале «Ъ» «Что-то не так с Илоном».

Леонид Уварчев