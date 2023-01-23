Макрон: Франция и ФРГ готовы дать амбициозный ответ на закон США о снижении инфляции

Франция и Германия выработали общую линию по ответу Европы на американский закон о снижении инфляции, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Мы определили общий подход для движения к амбициозным и быстрым европейским действиям, которые будут основаны на том, чтобы сделать нашу систему поддержки более простой, более заметной»,— сказал господин Макрон (цитата по AP). Он хочет, чтобы Евросоюз предоставлял более эффективные инструменты финансирования из государственных и частных источников.

Президент США Джо Байден одобрил закон о снижении инфляции в августе 2022 года. Документ предусматривает выделение $400 млрд госсубсидий на поддержку американской экономики. Франция и Германия выражали опасения, что этот закон приведет к сокращению производства в Европе, перебазированию ряда заводов в США и общему упадку промышленности. Ранее в январе господин Макрон говорил, что американская инициатива может привести к деиндустриализации в Европе.

О разногласиях — в материале «Ъ» «Визит на лучшем уровне».

Леонид Уварчев