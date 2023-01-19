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Коммерсантъ FM
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Макрон заявил о «деиндустриализации Европы» из-за решения США снизить инфляцию

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что закон о снижении инфляции в США может привести к деиндустриализации в Европе. Такое мнение он выразил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Петро Санчесом в Барселоне.

Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

Фото: Reuters

Эмманюэль Макрон

Фото: Reuters

«Европа переживает трудный период из-за войны (на Украине.— "Ъ"), а также по причине торговых решений, принятых нашими коллегами в США. Если Европа не будет реагировать, ускорение озеленения экономики США будет означать деиндустриализацию Европы»,— сказал господин Макрон (цитата по «РИА Новости»).

В совместном заявлении господ Макрона и Санчеса также отмечалось, что европейским странам необходимо проявить «волюнтаристский» подход в отношении этого вопроса.

16 августа 2022 года президент США Джо Байден одобрил закон о снижении инфляции, предусматривающий выделение $400 млрд госсубсидий на поддержку американской экономики. Франция и Германия выражали опасения, что этот закон приведет к сокращению производства в Европе, перебазированию ряда заводов в США и общему упадку промышленности.

16 декабря по итогам саммита в Брюсселе Эмманюэль Макрон говорил, что Еврокомиссии поручено подготовить аналог американского закона о снижении инфляции. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, организация предложила лидерам ЕС план действий из четырех пунктов, в частности переговоры с администрацией США и финансовые меры поддержки европейской промышленности.

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