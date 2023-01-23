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Коммерсантъ FM
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Алжирское СМИ сообщило, что Марокко передало Украине танки Т-72Б

Марокко поставило Украине танки Т-72Б, которые проходили модернизацию в Чехии на предприятиях Excalibur Army, сообщило военное алжирское издание Menadefense без ссылки на источник. По информации портала, около 20 танков уже отправлены в зону боевых действий.

Как утверждает Menadefense, решение было принято под давлением на встрече на авиабазе Рамштайн в Германии в апреле 2022 года. Марокко участвовало в инициированном США мероприятии в поддержку Украины наряду с другой страной Северной Африки — Тунисом.

Марокко в 1999–2000 годах закупило 148 танков Т-72, 136 танков Т-72Б и 12 танков Т-72БК у Белоруссии.

Страны Запада в 2022 году поддерживали Украину отправкой танков советского производства. В январе 2023 года Великобритания стала первой страной, которая анонсировала поставки танков западного производства,— речь идет о британских Challenger 2. Сейчас активно обсуждается поставка Leopard 2 немецкого производства. В частности, дискуссия велась на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», однако союзники так и не пришли к единому мнению.

О поддержке Украины со стороны стран Запада — в материале «Ъ» «Танк или иначе».

Леонид Уварчев

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