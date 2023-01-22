Софья Акатьева приземлилась с космическими баллами

Самым ярким событием Кубка «Первого канала» по фигурному катанию, прошедшего в этот уикенд на московской арене ЦСКА, стало выступление 15-летней Софьи Акатьевой. Действующая чемпионка России не только подтвердила статус лучшей, но и помогла своей команде «Красная машина» увеличить отрыв от соперников. По результатам турнира «красные», в состав которых вошли также Аделия Петросян, чемпионы мира 2021 года Анастасия Мишина с Александром Галлямовым и серебряные призеры пекинской Олимпиады Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым, опередили команду Камилы Валиевой «Нас не догонят» аж на 70 баллов (2344,24: 2275,42).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Софья Акатьева

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Софья Акатьева

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Нынешний Кубок «Первого канала» по фигурному катанию, уже третий по счету, по сравнению с турнирами предыдущими выглядел соревнованием довольно блеклым. Обусловлено это прежде всего тем, что до него не добрались главные лидеры прошлого сезона в женском и мужском одиночном катании. В Москве не выступили олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова, мультиквадистка Александра Трусова, суперзвезды мужской команды Михаил Коляда с Марком Кондратюком. А самая медийная на сегодняшний день российская спортсменка Камила Валиева присутствовала лишь в качестве капитана одной из команд — «Нас не догонят» — и сама на лед не выходила. По словам Валиевой, незадолго до турнира она заболела и не успела к нему подготовиться.

Интриги не добавлял и тот факт, что команда «Красная машина», обеспечив себе отрыв после первого дня, в воскресенье от жанра к жанру его стабильно увеличивала. По результатам состязаний «красные» обогнали конкурентов на 68,77 баллов — так примерно оценивается одна неплохо исполненная короткая программа у женщин или спортивных пар.

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Сначала весьма успешно выступили оба «красных» спортивных дуэта — «ветераны» сборной Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым и Анастасия Мишина с Александром Галлямовым. Затем лидерство «Красной машины» упрочили мужчины — Глеб Лутфуллин с четырьмя чисто исполненными «квадами», Петр Гуменник с четверным риттбергером и Александр Самарин с четырехоборотным лутцем.

А последний удар (хотя исход турнира был, кажется, уже предельно ясен, и в победе «Красной машины» мало кто мог усомниться) нанесли девушки — 15-летняя Аделия Петросян и Софья Акатьева, тренирующиеся под руководством Этери Тутберидзе и волей жребия оказавшиеся в одной команде. Примечательно, что обе они могли ограничиться надежным набором без элементов класса «ультра-си», но обе решили рисковать. Крошечная Петросян выдала весьма приличный контент — тройной аксель, который совсем недавно освоила, и четверной тулуп. Затем Акатьева, выигравшая в конце прошлого года национальное первенство, сумела впечатлить судейскую бригаду еще сильнее. Фигуристка, внешне напоминающая ребенка, удивила «мужским» набором прыжков — аж двумя четверными прыжками и тройным акселем. По результатам турнира спортсменка, которая в произвольной программе изображала приземлившуюся на землю инопланетянку, набрала за нее соответствующие космические баллы — 177,75 баллов.

Екатерина Ремизова