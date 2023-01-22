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Бразилия и Аргентина ищут единства в валюте

Смогут ли страны ослабить зависимость от доллара

Бразилия и Аргентина намерены создать совместную валюту, которую предлагается назвать «сур», что переводится с испанского как «юг», сообщает Financial Times. Присоединиться к проекту предложат и другим латиноамериканским странам. Возникновение валюты, по мнению министерства экономики Аргентины, позволит ослабить зависимость региона от доллара. В ведомстве отметили, что на первом этапе государства будут изучать механизмы торговой интеграции.

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

По оценке Financial Times, в случае запуска новой валюты на всей территории Южной Америки, на нее придется около 5% мирового ВВП. Доля евро сейчас — около 14%. То есть сур может стать одним из ведущих инструментов по обороту в мире. И у валюты Латинской Америки есть хорошие перспективы, однако создать ее будет непросто, отметил управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров:

«Основной вызов в создании такой валюты — это синхронизация монетарной политики между странами. Даже если говорить про Бразилию и Аргентину, то это государства, которые очень по-разному выстраивали отношения со своими международными инвесторами. Ни для кого не секрет, что аргентинские долги — это достаточно проблемная история, соответственно, здесь должен быть создан некий центральный банк объединения. И далее последует большая работа по постепенному переводу контрактов в эти валюты. Для начала это будут, конечно, какие-то государственные истории, потом совместная торговля между Бразилией и Аргентиной.

Важнейшим этапом внедрения станет интеграция банковской системы, заточенной под новую валюту, с мировыми крупнейшими банками и инвестиционными компаниями. То есть фактически нужно будет дать кредитным организациям доступ к ликвидности в новой валюте для того, чтобы иметь свободную возможность сконвертировать ее в ту или в иную сторону в практически неограниченных объемах. Для этого центральный банк должен будет иметь достаточные резервы в различных валютах.

Это очень длительный процесс, я думаю, что он займет не менее 10 лет, скорее всего даже существенно дольше.

Что касается самих стран-эмитентов, то это существенно снизит трансакционные издержки по наращиванию торгов. На самом деле то, что мы видим в ЕС — свободные беспошлинные зоны с точки зрения логистики, перевозки товаров с точки зрения платежей — это все позволяет синхронно развиваться странам».

Чтобы стать региональной альтернативой доллару, латиноамериканская валюта должна будет иметь некую опору, к примеру, в виде золота, пояснил руководитель Центра политико-экономических исследований Института нового общества Василий Колташов:

«Слабость возможной новой валюты Бразилии и Аргентины в том, что она будет опираться на две не самые устойчивые экономики, а самое главное – на две валюты, которые так же являются не очень устойчивыми. Поэтому здесь есть проблема. Бразилия и Аргентина должны сделать так, чтобы эта валюта была современной денежной формой золота, которая будет находиться в распоряжении центральных банков. Таким образом удастся создать противовес доллару. Перевести торговлю между двумя странами в новую валюту будет несложно, вопрос в том, на каких принципах ее основывать, как ее создавать».

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Ранее латиноамериканские страны уже обсуждали создание общей валюты, однако Центральный банк Бразилии выступал против. Financial Times отмечает, что после прихода к власти в стране нового президента Лулы да Силвы процесс разработки проекта может ускориться.

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Иван Хорушевский

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