РЕН ТВ: полиция задержала подозреваемого в расчленении тела во Всеволожске

Сотрудники полиции задержали 38-летнего жителя Всеволожска Ленинградской области по подозрению в убийстве и расчленении тела, обнаруженного в частной бане 21 января. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Другие подробности не раскрываются.

Накануне полицейские нашли в бане на участке частного дома четыре пакета, в которых были спрятаны останки человеческого тела. По предварительным данным, тело принадлежало мужчине. РЕН ТВ сообщал, что на причастность к убийству проверяют родственника женщины, обратившейся в полицию.

Анастасия Ларина