В бане во Всеволожске обнаружены останки мужчины в четырех пакетах

В частной бане в городе Всеволожск Ленинградской области обнаружили части тела человека. Останки были спрятаны в четыре пакета. По предварительным данным, это тело мужчины. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Ленинградской области.

«21 января 2023 года в бане, расположенной на территории частного дома в городе Всеволожск Ленинградской области, обнаружены отчлененные фрагменты тела в четырех пакетах»,— говорится в сообщении ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным Telegram-канала Mash, в полицию обратилась 53-летняя женщина. Она рассказала, что на участке после смерти ее матери жил отчим. По словам женщины, ее дочь поехала в баню, чтобы забрать свои вещи, но отчим матери отказался пускать ее на участок. Со слов знакомых женщина узнала о том, что ее отчим убил человека и прячет его останки в бане. Она позвонила в полицию. Прибывшие на участок полицейские нашли останки тела в бане в четырех пакетах, укрытых ковром.

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники также сообщает, что на причастность к убийству проверяют родственника женщины, которая обратилась в полицию.

Анастасия Ларина