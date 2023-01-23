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Коммерсантъ FM
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Инвесторы мешают «Русское молоко»

Активы холдинга привлекли экс-главу Тверской области Дмитрия Зеленина

Бывший губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин может стать совладельцем агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого. Структура господина Зеленина выиграла торги по продаже долей в нескольких компаниях холдинга, в который входят 23,5 тыс. га сельхозземель в Подмосковье и молочные фермы на 4 тыс. голов. Смена контроля над бизнесом может привести к корпоративному конфликту, полагают юристы.

Дмитрий Зеленин

Дмитрий Зеленин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Дмитрий Зеленин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

ООО «Дебаркадер» экс-губернатора Тверской области Дмитрия Зеленина 16–20 января стало победителем торгов по продаже долей в нескольких структурах агрохолдинга «Русское молоко», следует из реестра сведений о банкротстве. На торги выставлялись доли ЗАО «Вашъ финансовый попечитель», которое связывают с основателем «Русского молока» Василием Бойко-Великим. По итогам торгов «Дебаркадер» может получить по более 19% в АО «Рузское молоко» и АО «АПК "Космодемьянский"», около 3% АО «Раисино», около 17% ОАО «Тучковский» и почти 48% ООО «Прогресс» примерно за 34 млн руб. Дмитрий Зеленин через представителя отказался от комментариев.

По собственным данным, «Русское молоко» управляет в Подмосковье 23,5 тыс. га сельхозземель, фермами на 4 тыс. голов и молочным заводом мощностью 50 тонн продукции в сутки. Ассортимент включает более 40 позицией под брендом «Рузское молоко». В 2021 году выручка управляющего заводом АО «Рузское молоко» была 553,64 млн руб., чистый убыток — 92,85 млн руб., говорится в отчетности компании.

В отношении Василия Бойко-Великого сегодня возбуждено уголовное дело по подозрению в хищении средств банка «Кредит Экспресс», акционером которого был бизнесмен. В 2021 году Мосгорсуд перевел господина Бойко-Великого из СИЗО под домашний арест. «Вашъ финансовый попечитель» признан банкротом в 2021 году, а сам Василий Бойко-Великий — в январе 2023 года.

Вторым участником торгов по продаже долей было ООО «Формула бизнеса», которое в отчетности АО «Рузское молоко» за 2021 год указано в числе акционеров. В агрохолдинге заявили “Ъ”, что «Формула бизнеса» — независимая компания, не имеющая отношения к «Русскому молоку». По словам представителя агрохолдинга, говорить о переходе долей к «Дебаркадеру» преждевременно. У совладельцев «Прогресса», к примеру, есть преимущественное право выкупа, а на сделки наложены ограничения приставами, говорят в холдинге. Партнер ProLegals Елена Кравцова говорит, что ограничение доли приставами иногда может быть основанием для оспаривания торгов, но в банкротстве все ограничения снимаются.

Дмитрий Зеленин сегодня возглавляет Ассоциацию менеджеров России и выступает совладельцем тверского производителя овощей «Саначино Агро», следует из ЕГРЮЛ. По словам источника “Ъ” в отрасли, земли «Русского молока» находятся недалеко от границ Тверской области, потому и могли заинтересовать господина Зеленина для расширения бизнеса. Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский говорит, что «Дебаркадер» может попытаться установить контроль над «Русским молоком», но доли в компаниях лишь позволят влиять на принятие ключевых решений. Как отмечает Елена Кравцова, поглощение группы без договоренности с иными совладельцами — игра с большими рисками, чаще всего нацеленная на дальнейшую внутреннюю корпоративную борьбу, оспаривание сделок и денежных потоков с целью выстраивания новой системы управления.

Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев говорит, что «Русское молоко» может быть привлекательным активом прежде всего из-за наличия большого объема земельного банка и молочных ферм, которые, вероятно, еще могут быть расширены. А переработка молока у агрохолдинга имеет небольшую мощность и ориентирована в основном на премиальный сегмент, добавляет он. По данным аналитического центра Milknews, производство товарного молока в январе—ноябре 2022 года год к году выросло на 3,7%, до 22,7 млн тонн, в том числе благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре. В ноябре 2022 года товарное молоко в среднем стоило 34,2 руб./кг, что соответствует историческому максимуму, отмечают аналитики. По словам господина Груздева, в Подмосковье есть потенциал для увеличения производства сырого молока еще на 1 млн тонн в год, а основным ограничением выступает нехватка земель.

Анатолий Костырев

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