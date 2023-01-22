Нетаньяху отправил в отставку главу МВД Израиля из-за решения Верховного суда

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лишил влиятельного политика Арье Дери постов в правительстве в связи с решением Верховного суда. Господин Дери в кабинете господина Нетаньяху возглавлял МВД и Минздрав. Ранее Верховный суд отменил назначение Арье Дери как «крайне необоснованное», сообщает Axios. Господина Дери ранее судили за уголовные преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арье Дери

Фото: Amir Cohen/Pool/File Photo, Reuters Арье Дери

Фото: Amir Cohen/Pool/File Photo, Reuters

Премьер, объявляя об отставке во время еженедельного заседания кабмина, пообещал найти «все законные средства» для сохранения господина Дери на госдолжности в будущем, сообщает Reuters.

Арье Дери был осужден за уголовные преступления дважды, в том числе в 2022 году, когда он согласился на сделку о признании вины, сознавшись в налоговых правонарушениях. Для того, чтобы привести господина Дери к присяге, Кнессету пришлось изменить закон — ранее согласно ему лицо, приговоренное к тюремному заключению или испытательному сроку за последние семь лет, не могло занимать пост министра.

Арье Дери также является одним из основателей политической партии ШАС (ультраортодоксальная религиозная политическая партия).

В конце 2022 года господин Нетаньяху вновь возглавил правительство Израиля. Этому способствовала договоренность партии Биньямина Нетаньяху «Ликуд» с ультрарелигиозными и крайне правыми партиями. До этого господин Нетаньяху полтора года провел в оппозиции.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Правительство Израиля ушло направо».

Мария Федотова