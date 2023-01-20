В ходе обстрела белгородского села повреждены четыре дома и одна машина

Сегодня, 20 января, около 15:00 было обстреляно со стороны Украины село Карабаново Валуйского горокруга Белгородской области. Об этом в своем- Telegram-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

«Никто не пострадал. Снаряд попал в жилой дом, из-за чего начался пожар. Один дом полностью разрушен, в трех частных домовладениях выбиты окна, повреждена одна машина. Глава округа Алексей Дыбов и оперативные службы находятся на месте»,— отметил глава региона.

После начала специальной военной операции на Украине приграничные территории Белгородской области обстреливаются практически ежедневно. В результате обстрелов погибли более 20 мирных жителей, десятки людей ранены, сотни домов получили повреждения или оказались полностью разрушенными. Средства, направляемые на восстановление жилья, инфраструктуры и помощь пострадавшим исчисляется миллиардами рублей.

Подробнее о том, что происходит в регионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова