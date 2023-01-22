Суд частично снял запрет на строительство на территории бывшего Красноярского завода комбайнов

Арбитражный суд Красноярского края частично отменил принятую в конце 2022 года обеспечительную меру по иску краевой прокуратуры к предприятиям, входящим в структуру УСК «Сибиряк». Запреты на строительство, заключение сделок и другие операции сняты с двух из 58 участков на территории бывшего Красноярского завода комбайнов (КЗК).

Основанием для исключения этих участков из обеспечительной меры стал тот факт, что на них уже построен семиэтажный дом на 296 квартир, ведутся отделочные работы. «Обоснован довод заявителя о том, что принятые судом обеспечительные меры в отношении земельных участков могут нарушить права и законные интересы третьих лиц – участников договоров долевого строительства», – говорится в определении суда.

Как сообщалось, в середине декабря 2022 года прокурор Красноярского края обратился в арбитражный суд с иском к компаниям УСК «Сибиряк» ООО «Новоостровский» и ООО «Специализированный застройщик жилой комплекс „Новоостровский“». Он требует вернуть в собственность РФ около 55 га территории бывшего КЗК, на которой компании «Сибиряка» возводят жилой комплекс.

Подробнее о требованиях прокуратуры – в публикации “Ъ-Сибирь” «”Сибиряка” попросили с земли».

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Илья Николаев