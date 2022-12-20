«Сибиряка» попросили с земли

Прокурор Красноярского края через суд пытается вернуть в собственность Российской Федерации 55 га земли в центральной части Красноярска. В 2017 году эти участки в рамках банкротства Красноярского завода комбайнов (КЗК) выкупила компания «Сибиряк». Она строит на площадке жилой микрорайон «Новоостровский». В прокуратуре, посчитав, что застройщик пренебрег обязанностью по возведению школ и детских садов, провели проверку и пришли к выводу, что около 10 лет назад муниципалитет незаконно продал КЗК федеральные земли, а значит, и «Сибиряк» на них прав не имеет. Юристы считают претензии надзорного ведомства не­обоснованными, в том числе из-за пропуска сроков исковой давности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Прокурор Красноярского края обратился в арбитражный суд с иском к входящим в структуру УСК «Сибиряк» ООО «Новоостровский» и ООО «Специализированный застройщик жилой комплекс „Новоостровский“». Он требует вернуть в собственность Российской Федерации около 55 га территории бывшего Красноярского завода комбайнов (КЗК, управлялся концерном «Тракторные заводы»), на которой компании «Сибиряка» возводят жилой комплекс. «Прокурорская проверка показала, что территория завода является федеральной собственностью. Однако муниципалитет, не имея полномочий на распоряжение этой землей, передал ее в собственность (КЗК.— „Ъ“) без согласия правообладателя»,— сообщили в краевой прокуратуре, уточнив, что нарушения были допущены не в момент передачи права собственности застройщику, а при приватизации земли заводом.

Ставшие предметом спора участки перешли к ООО УСК «Сибиряк» в 2017 году: часть компания получила в счет долгов обанкротившегося КЗК, часть — выкупила. На бывшей территории завода новый собственник строит микрорайон «Новоостровский», инвестиции в который ранее оценивал в 75 млрд руб. По данным портала Дом.РФ, на данный момент в эксплуатацию введен один дом ЖК «Новоостровский», в планах на 2025-й и 2027 год еще две очереди, каждая — по два дома.

Общая площадь бывшего КЗК, которую получили компании «Сибиряка», — около 66 га, но истребовать в пользу государства прокурор просит только те участки, где еще не начато строительство, уточнили в прокуратуре. «Там же, где уже возведены дома либо начато строительство с привлечением средств дольщиков, — вернуть в бюджет деньгами как неосновательное обогащение»,— добавили в ведомстве. Речь, согласно иску, идет о взыскании 290,6 млн руб. В краевой прокуратуре заверили, что в случае удовлетворения судом требований прокурора дольщики не утратят право собственности на уже выкупленные квартиры.

Поводом для прокурорской проверки застройки территории завода, по данным ведомства, стало отсутствие в проектной документации «Сибиряка» «планов на строительство социальных объектов: школ, детских садов и поликлиник». «„Сибиряк“ неоднократно высказывался о намерении построить одновременно с возведением жилого комплекса школы и детские сады, однако на сегодняшний день такие проекты на бумаге не закреплены, что вызывает нашу обеспокоенность»,— пояснили в прокуратуре.

Одновременно с подачей заявления в суд прокурор просил в качестве обеспечительной меры запретить застройщику распоряжаться ставшими предметом спора земельными участками. Рассмотрение этого ходатайства и самого иска отложено до устранения процессуальных нарушений.

Владелец и генеральный директор УСК «Сибиряк» Владимир Егоров считает претензии прокурора необоснованными. Земля, о которой идет речь, по его словам, «федеральной никогда не была». «Они хотят признать недействительной сделку продажи земли между городом и концерном „Тракторные заводы“. Но это было в 2013 году. Прошли все сроки исковой давности. Зачем они это делают, понятия не имею. Дело бесперспективное, только шума навели»,— считает господин Егоров. Он также заверил, что от строительства социальных объектов не отказывался: «Там должна быть одна школа и два детсада, они преду­смотрены в предварительном проекте планировки».

В департаменте муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска сообщили „Ъ-Сибирь“, что земельный участок, о котором идет речь в иске прокурора, был предоставлен КЗК в аренду в мае 1997 года, в соответствии с Земельным кодексом РСФСР. В этом статусе он оставался 16 лет, после чего был разделен на три части. В 2013 году завод обратился в городской департамент с просьбой об их покупке, но получил отказ, который оспорил в суде. «Решением арбитражного суда Красноярского края от 29 марта 2013 года отказ департамента признан незаконным. Во исполнение решения суда земельные участки предоставлены в собственность заявителя с оформлением договоров купли-продажи по цене выкупа, действующей на момент обращения ОАО „ПО КЗК“ с заявлениями о предоставлении земельных участков в собственность»,— сообщили в департаменте.

Советник коллегии адвокатов «Регионсервис» Антон Новиков считает требования прокуратуры необоснованными. «Ошибки публичной власти при приватизации участков не должны устраняться за счет добросовестного собственника, который длительное время открыто владеет ими, осуществляя строительство жилых домов»,— считает он, отмечая, что «действия властей давали компаниям основание полагать, что владение является законным». Господин Новиков полагает, что в этой ситуации ответчику следует заявить о пропуске срока исковой давности. Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров говорит, что при рассмотрении судами подобных дел применяется предусмотренный ст. 196 ГК РФ общий срок давности, который составляет три года с момента, когда уполномоченный орган власти узнал или должен был узнать о нарушении его прав и законных интересов. «В любом случае срок исковой давности исчисляется со дня, когда заинтересованное лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права либо по окончании срока исполнения обязательств, установленного договором»,— сообщил эксперт. При этом он отметил, что законом установлены исключения из этого правила и иные сроки для прокурора.

Основание для взыскания неосновательного обогащения в размере 290 млн руб., по мнению господина Новикова, «пока выглядит не слишком обоснованным». По его словам, механизм виндикации предусматривает возможность взыскания доходов, полученных добросовестным владельцем, но они не идентичны неосновательному обогащению. «Очевидно, что заявленный способ защиты интересов РФ имеет обширные негативные последствия и для муниципального образования, и для предпринимателей, и для граждан»,— считает юрист.

Дарья Решетникова