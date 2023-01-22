Хачанов вышел в четвертьфинал Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов выиграл в матче с японцем Ёсихито Нисиоку в 1/8 финала Australian Open в Мельбруне. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:0, 7:6 (7:4).

Карен Хачанов победил в четырех турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Он занимает 20 место в рейтинге теннисистов АТР. Карен Хачанов впервые вышел в 1/4 Australian Open. В следующем круге Хачанов сыграет против победителя встречи между поляком Хубертом Хуркачем и американцем Себастьяном Кордой.

На счету Ёсихито Нисиоку две победы в турнирах АТР в одиночном разряде. Сейчас он находится на 33 месте рейтинга АТР.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема. Он проводится на покрытии «хард». Призовой фонд превышает $53 млн.

О том, как Карен Хачанов вышел в 1/8 Australian Open — в материале «Ъ» «Карен Хачанов прирос Австралией».

Олеся Павленко