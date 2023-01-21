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Коммерсантъ FM
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Украина получила вертолет Sea King от Великобритании

На Украину прибыл вертолет Sea King, обещанный Великобританией в рамках военной помощи, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Лондон в ноябре 2022 года пообещал Киеву три таких вертолета. Тогда сообщалось, что один из них уже прибыл на Украину.

«Sea King из Соединенного Королевства прибыл в свое новое королевство у Черного моря на Украине! Это мощное усиление для военно-морских сил Украины»,— написал господин Резников в Twitter. Он также опубликовал видео с вертолетом. По мнению министра, сотрудничество Лондона и Киева будет увеличиваться.

Вертолеты Westland WS-61 Sea King могут применять для разведывательных и поисково-спасательных операций. Сейчас их выпуск приостановлен. Рыночная стоимость вертолета оценивается в 5 млн ($5,9 млн).

Великобритания в январе 2023 года нарастила военную поддержку Украины. Она стала первой страной, которая анонсировала поставки танков западного производства,— речь идет о британских Challenger 2. Анонсированы поставки бронетранспортеров Bulldog, самонаводящихся ракет Brimstone, самоходных артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня GMLRS и другого вооружения.

О поддержке Украины со стороны стран Запада — в материале «Ъ» «Танк или иначе».

Леонид Уварчев

Военная операция на Украине

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