Великобритания передаст Украине 600 ракет Brimstone

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес анонсировал отправку Вооруженным силам Украины 600 самонаводящихся ракет Brimstone. Сроки передачи вооружения министр не назвал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ракеты Brimstone

Фото: Duch.seb / Wikimedia Ракеты Brimstone

Фото: Duch.seb / Wikimedia

«Могу сказать, что мы собираемся отправить еще 600 ракет Brimstone в зону военных действий, что будет крайне важно для поддержки Украины в доминировании на поле боя»,— сказал господин Уоллес в ходе выступления в Эстонии (цитата по Reuters).

Глава британского Минобороны подчеркнул, что президенту России Владимиру Путину не стоит рассчитывать на усталость Запада от помощи Украине. «Если Путин делает ставку на то, что мы заскучаем в этом году, он ошибается. Мы будем планировать (помогать Украине.— "Ъ") и в этом году, и в следующем, и годом позже и так далее»,— сказал министр.

Ранее Великобритания уже поставляла Украине ракеты Brimstone, в том числе их модернизированную версию Brimstone-2. Стоимость одного снаряда — около 175 тыс. фунтов стерлингов, дальность полета при пуске с самолета — 60 км, при наземном запуске — 12 км. Brimstone используются британскими вооруженными силами с 2005 года, применялись в Афганистане и Ливии. Запускались, как правило, с самолетов Panavia Tornado.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников