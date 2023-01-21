Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Арестович выразил сомнение в «гарантированной победе» Украины

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, покинувший этот пост 17 января, в качестве неофициального лица представил свою позицию по конфликту. Он заявил, что сомневается в «гарантированной победе» Украины.

Алексей Арестович

Алексей Арестович

Фото: Архив Алексея Арестовича

Алексей Арестович

Фото: Архив Алексея Арестовича

«Вы что думаете, оценка от президента Дуды о том, что неизвестно, выживет ли Украина в ближайшие месяцы, она просто так была сказана? Или он на основе какой-то информации говорит?» — привел в пример бывший советник офиса президента Украины выступление президента Польши Анджея Дуды на форуме в Давосе (цитата по Telegram-каналу издания «Страна.ua»). Господин Дуда тогда заявил, что в конфликте наступает переломный момент, и вскоре должно стать ясно, «выживет Украина или нет».

Алексей Арестович подал в отставку после своего предположения о том, что разрушение дома в Днепре 14 января могло произойти из-за падения обломков ракеты, которую сбила украинская ПВО.

В результате попадания ракеты в дом в Днепре погибли не менее 46 человек, ранены были не менее 80.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...