Арестович выразил сомнение в «гарантированной победе» Украины

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, покинувший этот пост 17 января, в качестве неофициального лица представил свою позицию по конфликту. Он заявил, что сомневается в «гарантированной победе» Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Арестович

Фото: Архив Алексея Арестовича Алексей Арестович

Фото: Архив Алексея Арестовича

«Вы что думаете, оценка от президента Дуды о том, что неизвестно, выживет ли Украина в ближайшие месяцы, она просто так была сказана? Или он на основе какой-то информации говорит?» — привел в пример бывший советник офиса президента Украины выступление президента Польши Анджея Дуды на форуме в Давосе (цитата по Telegram-каналу издания «Страна.ua»). Господин Дуда тогда заявил, что в конфликте наступает переломный момент, и вскоре должно стать ясно, «выживет Украина или нет».

Алексей Арестович подал в отставку после своего предположения о том, что разрушение дома в Днепре 14 января могло произойти из-за падения обломков ракеты, которую сбила украинская ПВО.

В результате попадания ракеты в дом в Днепре погибли не менее 46 человек, ранены были не менее 80.

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Мария Федотова