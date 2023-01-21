Business Insider: глава Минобороны ФРГ Ламбрехт запретила инвентаризацию Leopard

Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт поручила своим подчиненным не проводить инвентаризацию боевых танков Leopard 1 и 2, сообщили изданию Business Insider несколько источников в военном ведомстве. Соответствующее распоряжение госпожа Ламбрехт отдала менее чем за неделю до отставки, чтобы давлению в вопросе поставок боевой техники не подвергался канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает издание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт

Фото: Fabrizio Bensch, Reuters Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт

Фото: Fabrizio Bensch, Reuters

Факт подсчета боевых танков можно было бы счесть готовностью их поставить, сообщает Business Insider.

Кристина Ламбрехт покинула свой пост 16 января. 20 января на авиабазе Рамштайн западные союзники Украины обсуждали вопрос поставок Leopard, не придя ни к какому решению по этому вопросу. Для поставки каждой единицы этой техники требуется согласие Берлина.

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Мария Федотова