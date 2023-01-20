«Танки Leopard стали яблоком раздора»

Западные союзники не смогли договориться по поставкам Украине тяжелых немецких танков Leopard, однако сообщается, что вопрос будет прорабатываться и дальше. Эта тема была одной из главных на очередном заседании в формате «Рамштайн», посвященном военной помощи Киеву. Открывая встречу, глава Пентагона Ллойд Остин заявил о наступлении решающего момента на театре боевых действий. В Москве, в свою очередь, ответили, что все решения о поставках вооружения Украине ни на что ни повлияют. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе отмечает, что позиция Запада ужесточается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Глава Пентагона Ллойд Остин, предваряя встречу на базе Рамштайн, заявил, что наступает переломный момент для Украины и решающее десятилетие для всего мира. Таким образом можно сделать вывод, что министр обороны США подтвердил линию канцлера Олафа Шольца, что Россия должна проиграть или, по крайней мере, ситуация должна измениться в пользу Киева.

Трактовать все эти тезисы можно как угодно. Однако вооружения на Украину нынче поставляются не только оборонительные, но и наступательные. В данном случае уже неважно, будут переданы немецкие танки Leopard или какие-либо другие, произойдет этот сейчас или чуть позже. Главное, для чего именно они нужны, — для достижения указанного выше перелома.

Причем Германия дает понять, что принципиально не возражает против поставок и палки в колеса объединенной коалиции не вставляет. Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что дал указание провести инвентаризацию, сколько всего в стране этих самых танков и в каком они состоянии. Понятно — пришел новый руководитель, ему нужно войти в курс дела. И, собственно говоря, уже точно Украине поставят британские Challenger, а также 120 машин Т-72 из Европы.

Параллельно идут разговоры о том, что США собирают советское оружие в странах Латинской Америки. Интересная история, теоретически можно и в Африке поискать. Мир большой, многое можно найти при желании. Вместе с тем Владимир Зеленский в своем выступлении призвал союзников ускориться. Президент Украины просит самолеты типа F-16 и дальнобойные ракеты, а также снаряды.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, выразил мнение, что ничего это не изменит, цели специальной военной операции в любом случае будут достигнуты. А бывшим партнерам он посоветовал покаяться в своем цинизме.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков: Нужно осознать, скажем так, весь цинизм, все негативные последствия для них этой игры, в которую они играли, обманывая Москву, обманывая людей Донбасса, пытаясь уготовить для них более страшную судьбу.

Видно, пока призывы не услышаны. Что же в итоге? Запад фактически официально признал — Украина защищает его интересы, именно поэтому республика должна стать частью западного мира. Для этого, в частности, разрабатывается новый план Маршалла. А дальше страну теоретически ждет членство в ЕС, а в перспективе, видимо, и в НАТО. Так, по логике вещей.

Раньше звучали сентенции о том, что Украина не должна проиграть. Теперь же она может не то чтобы выиграть, Россия ничего не добьется. В Москве с этим, естественно, не согласны. Вероятно, стоит ждать активизации боевых действий, и, похоже, это уже происходит. Но, как бы то ни было, нынешняя встреча на американской базе в Германии с точки зрения как политической, так и военной составляющей, отличается от предыдущих. Но при этом бывшие партнеры по-прежнему утверждают, что с Россией не воюют и не планирует этого делать и впредь.

В итоге танки Leopard стали своеобразным яблоком раздора. Однако на большой раскол в стане западных союзников надеяться, вероятно, не стоит. Просто бюрократию никто не отменял. Никому не нравится, когда на него пытаются давить, тем более Германии.

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