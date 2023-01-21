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Коммерсантъ FM
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Кандидат в президенты Чехии Бабиш сообщил об угрозах в адрес жены

Вышедший во второй тур выборов президента Чехии Андрей Бабиш заявил, что его семье угрожают. На внеочередной пресс-конференции набравший в первом туре 34,99% голосов господин Бабиш заявил, что получил послание с оскорблениями в адрес своей жены Моники. Полиция уже проводит расследование, сообщает издание iDnes.

Андрей Бабиш возглавлял чешское правительство с декабря 2017 года по декабрь 2021 года, является лидером партии «Акция недовольных граждан» (ANO).

«Утром охрана вручила мне конверт на имя моей жены Моники, в котором была пуля и анонимное сообщение, полное оскорблений. Я немедленно связался с полицией»,— заявил господин Бабиш.

Также прошедший во второй тур президентских выборов экс-глава военного комитета НАТО отставной генерал Петр Павел (35,4% голосов) осудил угрозы в адрес своего оппонента.

В полиции сообщили, что письмо с угрозами было получено в четверг, и подтвердили расследование.

Первый тур выборов президента Чехии проходил 13–14 января, второй состоится 27–28 января.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Три фаворита на одну Чехию».

Мария Федотова

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