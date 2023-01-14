Три фаворита на одну Чехию

В Чехии в субботу завершится двухдневный первый тур президентских выборов. Предсказать их итоги заранее мало кто берется: шансы на успех есть и у бывшего премьера — миллиардера Андрея Бабиша, и у экс-главы чешского Генштаба генерала Петра Павела, и у бывшего университетского ректора Дануши Нерудовой. С победой одного из кандидатов в чешской политике закончится эпоха президента Милоша Земана, возглавлявшего страну почти десятилетие. На внешнеполитическом курсе Чехии это, впрочем, скажется мало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший премьер Чехии Андрей Бабиш

Фото: David W Cerny , Reuters Бывший премьер Чехии Андрей Бабиш

Фото: David W Cerny , Reuters

В начале этой недели Городской суд Праги постановил: бывший премьер Чехии Андрей Бабиш невиновен в незаконном привлечении средств из бюджета ЕС в подконтрольную ему компанию. Сам предприниматель и политик не раз заявлял: это дело (кстати, одно из многих дел в отношении одного из самых богатых чехов) — попытка помешать ему занять президентское кресло. В итоге решение суда подоспело прямо к выборам, первый тур которых начался вчера и завершится сегодня.

Андрею Бабишу на этой неделе повезло и еще раз: во вторник его принял в Елисейском дворце президент Франции Эмманюэль Макрон. Впрочем, в пресс-службе господина Макрона заверили, что сорокаминутная беседа вовсе не является вмешательством в выборы в суверенном государстве. Ставка господина Макрона и его советников отнюдь не беспроигрышна. Среди восьми кандидатов в президенты Чехии Андрей Бабиш — лишь один из трех фаворитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава Генштаба Чехии генерал Петр Павел

Фото: David W Cerny, Reuters Бывший глава Генштаба Чехии генерал Петр Павел

Фото: David W Cerny, Reuters

Вместе с ним в предвыборной гонке лидирует генерал Петр Павел, до выхода в отставку возглавлявший Генштаб Чехии и Военный комитет НАТО. Тройку замыкает экс-ректор Университета Менделя в городе Брно Дануша Нерудова. По последним опросам, их поддерживают по 24–27% избирателей, но показатели колеблются. Так что кто пройдет в запланированный на 27–28 января второй тур, пока неясно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-ректор Университета Менделя в городе Брно Дануша Нерудова

Фото: David W Cerny, Reuters Экс-ректор Университета Менделя в городе Брно Дануша Нерудова

Фото: David W Cerny, Reuters

Реальная власть в чешской политической системе сосредоточена в руках премьера (с декабря 2021 года это Петр Фиала), но президент, избираемый на пять лет, формально является главой государства и верховным главнокомандующим, а также представляет страну на международной арене.

Все три фаворита активно поддерживают Киев в противостоянии с РФ. Так, госпожа Нерудова обещала совершить первый зарубежный визит именно на Украину и обвиняла РФ в терроризме. В чешских СМИ позицию Андрея Бабиша по России и Украине называют более нюансированной, а взгляды Петра Павела — наиболее радикальными.

Впрочем, радикализм заключается в призывах поставлять Киеву военную технику, а, например, требовать закрыть небо над Украиной никто из фаворитов гонки не решается, опасаясь дальнейшей эскалации конфликта.

«Надо понимать, что сильного пророссийского кандидата в Чехии нет и не будет. Остается смотреть, кто из кандидатов способен проводить хотя бы прочешскую, а не проевропейскую политику — и таким кандидатом может быть Андрей Бабиш,— отмечает в беседе с “Ъ” профессор ВШЭ и бывший сотрудник представительства Россотрудничества в Чехии Олег Солодухин.— Но не стоит забывать, что именно при премьер-министре Бабише произошло обрушение чешско-российских отношений».

Действительно, в СМИ когда-то отмечали, что «чешский Трамп» выступает за укрепление отношений с Россией. Но в марте 2018 года Чехия в знак солидарности с Великобританией выслала трех российских дипломатов в связи с «делом Скрипалей» (Москва ответила тем же). Весной 2020 года в Праге демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу. А в 2021 году между Москвой и Прагой разразился бурный дипломатический скандал с высылкой двух десятков дипломатов с каждой стороны — это произошло после того, как Чехия обвинила сотрудников российских спецслужб в причастности к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в октябре 2014 года. За этим последовали и экономические ограничения. «Независимо от того, кто станет президентом, ключевые решения будет продолжать принимать премьер Фиала. Это человек, который всегда был настроен крайне антироссийски. Он считает Россию "азиатской" страной, которая понимает только язык силы»,— рассказал “Ъ” политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Кто бы ни стал новым президентом, 8 марта в истории Чехии завершится эпоха Милоша Земана. До господина Земана президента республики избирал парламент. Этот политик стал первым главой государства, избранным прямым голосованием, причем дважды, в 2013 и в 2018 годах. Переизбираться на третий срок 78-летний президент уже не имел права. «Экономист по образованию, Земан оказался прирожденным политиком и стал одним из самых влиятельных президентов Чехии,— говорит Олег Солодухин.— На своем посту он всегда отстаивал суверенитет Чехии, и надо сказать, что его пророссийская позиция была сильно преувеличена в российских СМИ».

В 2014 году, после эскалации отношений между Россией и Западом из-за присоединения Крыма, президент Земан выступал против антироссийских санкций, но предупреждал, что Запад должен направить на Украину силы НАТО, если конфликт распространится на восток этой страны. «Момент, когда Россия решит расширить свою территориальную экспансию на восточную часть Украины, станет моментом окончания веселья,— заявлял политик.— Тогда я бы ходатайствовал не только об ужесточении санкций ЕС, но даже и о военной готовности Североатлантического альянса — например, о вхождении сил НАТО на украинскую территорию». Соответственно, в минувшем году президент Земан поддержал оказание военной помощи Украине и обучение украинских военных на территории Чехии. «Я всегда был сторонником корректных экономических отношений с Россией, в основном в связи с поставками сравнительно дешевого энергетического сырья. Но существуют ситуации, когда экономические интересы должны уступить интересам безопасности»,— заявил он накануне нового года.

«Как не русофил или русофоб, а экономист-прагматик, президент Земан сперва говорил о том, что санкции вредят экономике Чехии и Евросоюза в целом и что вводить их не стоит. Но при этом, разводя случаи Крыма и Донбасса, он проявил последовательность. И так и продолжает стоять на своем»,— уверен Вадим Трухачев.

Галина Дудина