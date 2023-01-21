Патриарх Кирилл призвал к «мобилизации прихожан» для помощи военным

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что прихожане должны помогать военным, в частности собирать для них продукты и вещи. Русская православная церковь, полагает патриарх, должна «мобилизовывать прихожан» для помощи тем, кто находится «на линии огня».

«Если мы говорим, что Церковь — со своим народом, то каждый приход должен помогать тем, кто на линии огня. Нам нужно мобилизовать наших прихожан, чтобы они собирали вещи, продукты. Ищите возможности, собирайте деньги, отправляйте посылки, по возможности сами поезжайте, поддержите военнослужащих»,— сказал патриарх Кирилл на трапезе с духовенством в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове (цитата по «РИА Новости»).

Глава РПЦ отметил важность духовной поддержки военных. По его словам, когда человек встает и «идет навстречу смерти», никаких «формальных слов» быть не может. «Нужно уметь сказать человеку то, что его укрепит»,— добавил патриарх.

Вместе с тем патриарх Кирилл считает, что церковь уже помогает тем, кто находится в Донецке и Луганске, однако в СМИ, по его мнению, говорят об этом недостаточно часто.

25 октября патриарх Кирилл предложил заменить понятия «достоинство» и «права человека» в стратегии национальной безопасности на «любовь к отечеству, верность, долг и жертвенность». Он полагает, что эти понятия должны стоять сразу после высшей ценности — жизни человека. По его мнению, «достоинство и права человека» — это заимствования из западноевропейской философии.

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Анастасия Ларина