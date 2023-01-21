Серебро привлекает активы

Цена серебра на мировом рынке, по прогнозам, может вырасти до десятилетнего максимума. Она, вероятно, достигнет отметки $30 за тройскую унцию, не исключают аналитики, опрошенные американским телеканалом CNBC. В последний раз стоимость серебра поднималась до этой планки в феврале 2013 года. А самая высокая цена на металл в истории была зафиксирована на уровне $49, 45 в 1980 году, когда годовая инфляция в США составляла 13,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В текущей ситуации прогноз, озвученный телеканалом CNBC, кажется вполне реалистичным, считает руководитель аналитического управления группы компаний «Финам» Михаил Аристакесян: «В целом мы согласны с этим мнением, потому что существует ряд факторов, указывающих на рост серебра — это использование в солнечных батареях, альтернативной энергетике. Текущая геополитическая ситуации, по всей видимости, будет подталкивать инвестиции в этот сектор.

Также серебро является монетарным металлом, соответственно, есть и некая неопределенность. Ситуация с заморозками активов, проблема в платежах, тоже могут косвенно содействовать его росту, хотя, конечно, этот фактор будет влиять и на цену золота. Поэтому считаем, что в 2023 году есть вероятность увидеть котировки порядка $30 за унцию. Повторение предыдущих локальных максимумов имеет право на жизнь, на наш взгляд».

В 2023 году серебро действительно может заметно подорожать. Однако не исключено, что инвесторы в итоге переключат свое внимание на другие металлы, полагает промышленный эксперт Леонид Хазанов: «В 2023 году можно прогнозировать подорожание на какую-то величину — 10-20% или даже 30%. Связано это с двумя причинами. Во-первых, это инфляция, которую мы сейчас наблюдаем. Во-вторых, складские запасы серебра сейчас находятся на минимуме, а предложение не может обеспечить спрос.

В этих условиях, действительно, можно ожидать, что цены пойдут вверх. Что еще может их подтолкнуть? Желание инвестора обезопасить свои накопления в долларах, евро и каких-то иных валютах и закупить серебро как нетленный актив, который ценен во все времена.

Замечу, что на ценность серебра влияют очень многие факторы. Например, один из факторов, как ни странно, урожай риса в Индии. Если урожай хороший, риса продается очень много как на внутреннем рынке, так на экспорт, но при этом доходы населения растут, а куда они их вкладывают? В драгоценные металлы. В том числе в серебро, как наиболее, кстати, ходовой драгоценный металл в Индии, по сравнению с золотом.

Из других факторов — это использование в радиоэлектронике. Допускаю, что в нынешнем году спрос вырастет на фоне всех негативных событий, которые мы сейчас наблюдаем. А вот добыча серебра может, наоборот, не увеличиться. Почему? Потому что освоение новых месторождений — это очень затратный процесс и очень долгий. А старые месторождения, которые обрабатываются уже много лет, постепенно истощаются. Но в то же время серебро может и ослабнуть. Почему? Если инвесторы не захотят в него вкладывать, а выберут, например, платину, золото или алмазы».

В конце уходящей недели цена серебра на бирже колебалась в районе отметки $24 за унцию.

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Андрей Загорский