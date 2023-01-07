Инвесторы подкинули монетку

Банки столкнулись с ажиотажным спросом на инвестиционные монеты. В условиях высокой неопределенности и волатильности на рынках они стали одним из основных защитных активов для россиян, отмечают собеседники “Ъ FM”. Спрос зачастую даже превышает предложение. Инвестировать в монеты — почти то же самое, что и в драгметалллы, потому что сделаны они из чистого золота, серебра или платины. Но есть у таких вложений и свои особенности. Тему продолжит Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Инвестмонеты отличают эксклюзивный дизайн и высокое качество чеканки, однако ими не получится расплатиться на кассе магазина. По сути дела, это маленькие слитки из чистого металла, которые стоят дешевле из-за своего размера. Их цена рассчитывается из веса. Так, золотая монета в унцию, то есть 31 гр., обойдется покупателю как минимум в 120 тыс. руб., поскольку стоимость 1 гр. металла на бирже превышает 4 тыс. руб.

Зато в случае с серебром пару тысяч будет стоить целая унция. Иными словами, изделия найдутся на любой бюджет. Однако при планировании покупки обращать внимание нужно не только на то, из чего сделаны монеты, но и на то, сколько их отчеканено, говорит инвестор Вячеслав Таквель: «Есть коллекционные вещи, которые выпускаются ограниченным тиражом, соответственно, из-за этого стоимость может возрастать в разы. И это никак не связано с тем, из какого металла монета».

Соответственно, и цена продажи монеты будет зависеть от ее редкости и котировок на драгметаллы. Но важно еще и то, в каком состоянии она переходит от прежнего владельца к новому. А повредить деньги из чистого металла очень просто, так что ежедневно начищать монеты и давать их пощупать друзьям и родственникам не стоит, предупреждает вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский:

«Чистое золото, а мы говорим про металл 900-й пробы и выше, обычно 999-й, очень мягкое, его можно мять руками как пластилин.

Если вы уронили монету, повредили, то это повлияет на цену. Поэтому традиционно они поставляются в защитных пластиковых капсулах. Лучше оттуда их и не вынимать. При покупке проверили, и все».

Еще один важный вопрос: какие монеты выбрать? На рынке доступно много вариантов, самый популярный — российский «Георгий Победоносец». Но нигде, кроме России, продать его не выйдет, а внутри страны монеты скупают в основном банки и с большим дисконтом. Из зарубежных денег наиболее востребованные — китайская панда, австралийский кенгуру, канадский кленовый лист, английская «Британия» и австрийский «Филармоникер».

“Ъ FM” решил узнать в офисах продаж монет, какие из них получится приобрести прямо сейчас. Выяснилось, что инструментов в наличии не так много. А когда появятся новые партии, зависит от запросов клиентов, рассказали в одной из организаций:

— «Филармоникеры» в небольших количествах, по две-три есть в наличии. У меня их 20, 30, 40 есть, если надо. — Может быть, подвозят из других стран? — Все зависит от потребительского рынка. Если будут запросы, то да, если нет, то может и не быть.

Так что за некоторыми монетами придется отправиться за рубеж. Вернуться с таким багажом можно без проблем, только если стоимость купленного не превышает $10 тыс. В иных случаях нужно заполнять декларацию. И все эти сложности для того, чтобы хранить монеты не менее 10 лет. Иначе в них нет смысла, продолжает Алексей Вязовский:

«Если кто-то собирается вкладываться в спекулятивных целях, мы стараемся отговаривать. Почему? Там только наценка дилеров составляет 12-14%, то есть биржевое золото у вас должно вырасти на 14%, чтобы вы вышли хотя бы в ноль по монете. Это долгосрочная инвестиция. Если вы готовы инвестировать в изделия на срок от трех лет, то падение цены сглаживается».

А через 10 лет можно получить доходность в десятки процентов. Это и подогревает спрос на инструмент. Что касается предложения, аналитики рекомендуют не переживать. По их словам, в ближайшие годы большие тиражи будут выпускать островные государства и страны Африки, которые почти лишены экспорта. Так что инвестмонеты для них чуть ли не единственный способ бороться с инфляцией.

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Иван Хорушевский