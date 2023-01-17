Обнальщики перекатывают монеты

Центробанк выявил схему отмывания денег с помощью инвестиционных монет, пишет РБК со ссылкой на представителя регулятора. Она выглядит так: организация, которой необходимо обналичить деньги, перечисляет их фиктивной фирме. Та покупает инвестиционную монету у реальной компании. Актив проходит несколько этапов перепродаж, и в конечном счете его продают банку за наличные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Коротаев, Коммерсантъ Фото: Артем Коротаев, Коммерсантъ

Каждая такая операция обычно обходится в 10-25 млн руб. И выявить их может быть непросто, подтверждает вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский: «Проследить эту цепочку не слишком реально. Допустим, банки сильно подконтрольны ЦБ, там много отчетностей и так далее. Но еще есть компании-дилеры, просто физические лица, которые выкупают монеты. Вы можете участвовать в интернет-аукционе. Это, конечно, небезопасная история, но вариантов продать ваше золото масса.

Что касается стоимости изделия, прошлый год мы начинали на уровне 4 тыс. руб. за 1 гр. 999-й пробы, в феврале цена выросла до 7 тыс. руб., даже выше. Потом из-за укрепления рубля она сильно упала — до 3,5-3,6 тыс. руб., а 2022-й заканчивали выше 4 тыс. руб. за 1 гр. В этом году стоимость продолжает повышаться, потому что растет мировая цена в долларах».

Существенно повлиять на объемы обнала такой способ не сможет, уверены юристы. Среди ее минусов не только волатильность, но и налоги, которые придется уплатить, отметила адвокат коллегии Pen & Paper Алена Гришкова. По ее мнению, с такой схемой отмывания должны бороться именно банки:

«Подобные ситуации может пресечь только банк, если он проявляет такую бдительность и проверяет, как продающее монету лицо стало собственником, запрашивая все договоры купли-продажи или перехода права собственности на изделие. Больше, наверное, никак не вскроешь и не выявишь.

На мой взгляд, преступные действия носят некий корыстный характер, то есть люди хотят заработать денег. Но в данном случае они могут их потерять. Целесообразности в использовании такого способа обналичивания я не вижу».

Схему отмывания денег с использованием инвестиционных монет описал Telegram-канал «Тот самый 115-ФЗ». Там отметили, что механизм был популярен и прежде, но вместо монет использовались векселя.

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Иван Корякин