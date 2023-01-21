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Коммерсантъ FM
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РБК: на совете директоров «Норникеля» обсудили снижение дивидендов до $1,5 млрд

Cовет директоров «Норникеля» 15 декабря обсудил бюджет компании на 2023 год. Во время заседания менеджмент компании предложил снизить дивиденды до $1,5 млрд. За 2021 год они составили $6,3 млрд (60% EBITDA).

По словам трех собеседников РБК, близких к совету директоров «Норникеля», менеджмент объяснил необходимость сокращения дивидендов большой инвестпрограммой, другие акционеры возражать не стали.

Дивидендная политика компании предполагает выплату акционерам дивидендов на сумму не менее 30% EBITDA. Исходя из прогнозов, акционеры могли бы рассчитывать на выплату $2,7–3 млрд.

Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров на основании рекомендаций совета директоров. Решение о дивидендах ожидается весной, сообщили два собеседника РБК.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «"Сейчас плохой мир"».

Мария Федотова

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