Возвращение червонца

Ожидания более медленного повышения ключевой ставки ФРС подстегнули интерес инвесторов к золоту, вернув цену выше уровня $1900 за тройскую унцию на мировом рынке. Уверенно растет стоимость металла и на российском рынке, достигнув отметки 4,3 тыс. руб./г. Поучаствовать в росте стоимости драгоценного металла можно приобретая инвестиционные монеты. В этом году ЦБ собирается возобновить выпуск золотого червонца. Однако в таких инвестициях следует учитывать низкую ликвидность инструмента, широкие спреды на покупку и продажу, а также подходить ответственно к хранению таких монет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Банка России Фото: Пресс-служба Банка России

Золотые горки

На уходящей неделе стоимость золота на мировом спот-рынке впервые с весны 2022 года поднялась выше уровня $1,9 тыс. за тройскую унцию. В четверг, 19 января, по данным Investing.com, котировки достигали $1935 за унцию, максимума с 22 апреля 2022 года. По итогам недели цена остановилась в районе $1928 за унцию, прибавив 5,7% с начала года. На российском биржевом рынке драгоценный металл подорожал на 3,6%, до 4190 руб./г. Менее сильное повышение было связано с укреплением рубля — с начала года курса доллара на Московской бирже снизился на 1,8%, до 68,7 руб./$.

Поучаствовать в росте цены благородного металла можно открыв обезличенный металлический счет в банке, купив на биржевых торгах пай БПИФа, инвестирующего в золото, или сам металл.

Если же вы хотите стать обладателем физического металла, то стоит приобрести слитки и монеты. Последние можно разделить на два основных класса — памятные и инвестиционные.

В первом случае основная ценность монеты заключается в ограниченном тираже выпуска и качестве изготовления. Отличительной особенностью высококачественного покрытия (Proof) являются зеркальное поле и матовый рельеф на монете. Во втором стоимость монеты приближена к стоимости металла, из которого она изготовлена. В этом случае (качество Uncirculated, UC) — ровный матовый металлический блеск без зеркальной поверхности.

Благородные унции

Инвестиционные монеты выпускают центральные банки из драгоценных металлов: чаще из золота и серебра, реже — из платины и палладия. Такие монеты, как правило, чеканятся с рельефным изображением, а также с указанием массы содержащегося в них чистого драгоценного металла. Зачастую центробанки печатают и номинальную стоимость, которая многократно отличается от стоимости реальной. В России эмиссией инвестиционных монет занимается ЦБ. Российские монеты выпускаются из золота и серебра, чеканят их Московский и Санкт-Петербургский монетные дворы.

Наиболее массовые тиражом, до 1 млн экземпляров в год, изготавливаются монеты «Георгий Победоносец». В золотом исполнении они имеют номинал 25 руб. (3,11 г золота), 50 руб. (7,78 г), 100 руб. (15,55 г) и 200 руб. (31,1 г).

В 2023 году ЦБ начнет выпускать «Золотые червонцы» номиналом 10 руб. (7,89 г).

Ранее, в 1975–1982 годах, в СССР было выпущено свыше 6,5 млн золотых монет «Червонец» с содержанием чистого металла 7,742 г., которые до сих пор находятся в обращении. Частным инвесторам доступны инвестиционные монеты с официальными талисманами XXII Олимпийских зимних игр 2014 года (леопард, зайчик и мишка), а также чемпионата мира по футболу 2018 года. Выпущены золотые монеты номиналом 50 руб. (вес 7,78 г) и 100 руб. (вес 28 г) суммарным тиражом до 1,3 млн штук. Кроме того, в обращении находятся серебряные монеты — «Соболь» (1 млн шт.), «Георгий Победоносец» (около 2,2 млн шт.) и с олимпийскими талисманами (до 1,2 млн шт.). Все они имеют одинаковый номинал (3 руб.) и вес (31,1 г).

«У наших клиентов наибольшей популярностью пользуются инвестиционные монеты "Георгий Победоносец" и "Золотой червонец"»,— заявили в банке ФК «Открытие». Впрочем, интерес клиентов к серебряным инвестиционным монетам также есть, отметили там.

Оптом дешевле

Стоимость монет зависит от цены металла, а также от банка-продавца. Например, 20 января 2023 года золотой «Георгий Победоносец» номиналом 50 руб. можно было купить в банках за 38,6–43,9 тыс. руб.

То есть цена 1 грамма золота составляла 4,96–5,64 тыс. руб. при биржевой цене металла 4,2 тыс. руб./г. Но чем выше вес монеты, тем ниже стоимость металла в ней.

Кроме того, некоторые банки дают скидку 5–7% оптовым покупателям.

При этом цена продажи монет чеканки Санкт-Петербургского монетного двора ниже, чем монет чеканки Московского двора. В частности, в РСХБ 100-рублевый золотой «Георгий Победоносец» будет стоить 73,5 тыс. руб. и 74 тыс. руб. соответственно. Но и цена выкупа у таких монет будет отличаться в пользу Московского монетного двора.

Редкие отделения

При таких инвестициях стоит учитывать, что монеты не слишком ликвидный финансовый продукт. На сайте Банка России указано почти 120 кредитных организаций, с которыми заключено соглашение о распространении памятных и инвестиционных монет, но даже среди системообразующих банков не у всех доступны такие продукты широкой рознице. А в тех банках, где монеты продаются, купить их можно лишь в немногих отделениях. Например, на сайте Альфа-банка указано, что купить такие монеты в Москве можно лишь в семи отделениях.

При этом банки неохотно выкупают инвестиционные монеты, и число отделений, где эту операцию проводят, еще меньше.

Например, в Сбербанке 50-рублевый «Георгий Победоносец» выкупают только в десяти отделениях Москвы, в МКБ выкуп монет осуществляется в двух отделениях.

К тому же стоит учитывать, что цена выкупа в зависимости от банка может отличаться от цены покупки на 5–30%. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов отмечает, что в случае менее популярных инвестиционных монет, как правило, банки устанавливают более широкий спред между ценой покупки и продажи. «Они менее ликвидны, зато относительно редкие, поэтому можно попытаться их продать в чью-нибудь коллекцию дороже, чем стоит металл, из которого они состоят»,— отмечает господин Емельянов.

На ширину спреда может влиять наличие видимых дефектов: царапин, пятен, следов окисления, отпечатков пальцев и другого. Поэтому Сбербанк на своем сайте советует обладателям монет из драгоценных металлов хранить их в пластиковых капсулах, не прикасаться к ним руками, не мыть и не протирать в случае вскрытия капсулы, сохранять сертификаты на нее.

Золото — это надолго

С учетом всего перечисленного: для того, чтобы заработать на росте цен на драгоценные металлы, могут потребоваться годы.

Например, за последние 12 месяцев убытки от такой инвестиции составили около 33%, а вот на пятилетнем горизонте принесли прибыль в размере 24%.

Руководитель направления драгоценных металлов МКБ Арина Кострюкова отмечает, что драгоценный металл защищает от инфляции и является хорошей альтернативой вложениям в валюту. Поэтому ожидает сохранения спроса на золото и в 2023 году. Но, как отмечает Валерий Емельянов, «драгоценный металл — это форма психологической защиты, у населения есть вера в то, что с золотыми червонцами не пропадешь, что бы ни случилось в стране».

Виталий Гайдаев