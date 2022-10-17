Золото теряет в весе

Активы международных фондов, инвестирующих в золото, опустились к самому низкому за полтора года уровню 3 тыс. тонн. Интерес к металлу снижается на фоне роста доходности казначейских облигаций США до многолетних максимумов на фоне планов ФРС агрессивно повышать базовую ставку. Стоимость золота приблизилась к минимуму с апреля 2020 года. Однако российские инвесторы сохраняют к нему устойчивый интерес, видя в золоте альтернативу валютным сбережениям, токсичность которых выросла на фоне санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным Bloomberg, в конце прошлой недели активы биржевых фондов, инвестирующих в золото, опустились до 3 тыс. тонн, обновив минимум с начала мая 2020 года. Уверенное снижение вложений в драгоценный металл продолжается пятый месяц подряд, и за это время активы фондов сократились почти на 327 тонн.

Интерес к драгоценному металлу падает на фоне ужесточения монетарной политики ФРС. На последнем заседании в сентябре регулятор повысил ключевую ставку на 0,75 процентного пункта (п. п.), до 3–3,25%, и не исключил повышения ставки до конца года до 4,5%. Это привело к росту доходности американских казначейских облигаций. На минувшей неделе доходность десятилетних US Treasuries (UST) впервые с мая 2008 года поднялась выше уровня 4% годовых. В пятницу доходность остановилась выше отметки 4,02% годовых, тогда как в начале предшествующей недели находилась около отметки 3,89% годовых, а в начале года — 1,5% годовых.

Золото сравнимо по надежности с казначейскими облигациями США, но в отличие от них не приносит процентного дохода, поэтому, отмечает аналитик SberCIB Investment Research Антон Чернышев, оно и теряет привлекательность в глазах инвесторов.

О спаде интереса к золоту говорят и данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (учитывает данные EPFR), за последние 16 недель, закончившихся 12 октября, отток из золотых фондов превысил $12 млрд. Это самый продолжительный период вывода средств с 2014 года. Снижение инвестиционного спроса негативно отразилось на стоимости металла — 14 октября цена опускалась до $1640 за тройскую унцию, более чем на 3% ниже закрытия предшествующей недели и близко к минимуму с апреля 2020 года.

Из общего тренда выделяются российские инвесторы, которые продолжают активно скупать физический металл. На минувшей неделе ВТБ сообщил, что с начала марта состоятельные инвесторы купили 20,5 тонны золотых слитков. Десятки тонн золота приобрели клиенты Сбербанка (см. “Ъ” от 8 августа). Растут вложения в металл и через обезличенные металлические счета (см. “Ъ” от 5 октября). Этому не мешают ни слабая динамика на локальном рынке золота, ни подъем ставок на внутреннем долговом рынке. По итогам пятничных торгов рублевая цена золота на Московской бирже составила 3,32 тыс. руб. за 1 г. В последние пять месяцев котировки находятся в диапазоне 3–3,5 тыс. руб. за 1 г, хотя в прошлом году превышали 4 тыс. руб. за 1 г.

Доходность десятилетних ОФЗ по итогам торгов в пятницу превышала 10% годовых, на 1 п. п. выше значения конца лета. По словам портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Дмитрия Скрябина, для российских инвесторов интерес к накоплениям в золоте больше связан не столько с ростом ставок или попыткой хеджировать рыночные риски, сколько со способом валютной диверсификации. «Отчасти золото стало заменой долларовым активам, держать которые стало слишком рискованно и дорого»,— отмечает он.

Вместе с тем участники рынка полагают, что в ближайшие месяцы на долларовые котировки золота продолжит оказывать давление монетарная политика ФРС. «Если инфляция продолжит повышаться, о чем свидетельствует макростатистика, то ФРС придется еще выше поднимать ставку»,— поясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов. Как считает господин Скрябин, глобальный интерес к золоту может вернуться только в случае наступления неожиданного негативного события на рынке, например если рецессия в экономике окажется намного сильнее, чем ожидалось (например, ВВП США упадет на 5%), или начнется полноценный геополитический глобальный кризис.

Виталий Гайдаев