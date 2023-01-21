Фамилия экс-гендиректора Центра имени Хруничева появилась в базе розыска МВД

Бывший генеральный директор ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» Андрей Калиновский, заочно арестованный за хищение около 400 млн руб., появился в базе данных розыска МВД.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Андрей Калиновский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Калиновский Андрей Владимирович, 28 сентября 1963 года рождения, разыскивается по статье УК»,— говорится в карточке разыскиваемого. В ней не указано, по какой именно статье разыскивается Андрей Калиновский, и отмечается, что он переобъявлен в розыск.

Ранее «Ъ» писал, что 17 января Андрея Калиновского заочно арестовал Савеловский райсуд Москвы. Он скрывается на Кипре и был объявлен в международный розыск. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, Андрей Калиновский, занимая должность гендиректора ФГУПа, с 2014 по 2017 год заключил восемь договоров на поставку режущего оборудования с ООО «Сандвик» (занимается оптовой торговлей машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения) в общей сложности на 393,6 млн руб. По данным «Ъ», экспертиза, проведенная следствием, показала, что договоры носили невыгодный для Центра Хруничева характер. По версии следствия, замене на самом деле подверглись лишь незначительные узлы и оснастка.

Андрей Калиновский родился в 1963 году в Ижевске, окончил МГТУ имени Баумана, получив специальность «робототехнические системы, инженер-электромеханик». После работы в Центре в августе 2017 года он ушел в «Роскосмос», заняв пост исполнительного директора по обеспечению качества и надежности госкорпорации, а затем с 2018 по 2021 год возглавлял «дочку» ПИК — АО «ПИК индустрия».

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Космический менеджер затерялся на Кипре».

Эрдни Кагалтынов