Космический менеджер затерялся на Кипре

Как стало известно “Ъ”, в международный розыск объявлен бывший гендиректор ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» Андрей Калиновский. По данным следствия, он мог похитить почти 400 млн руб. при реализации контрактов о поставке режущих инструментов для предприятия, входящего в структуру «Роскосмоса». Скрылся топ-менеджер на Кипре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По версии следствия, Андрей Калиновский буквально подрезал сотни миллионов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ По версии следствия, Андрей Калиновский буквально подрезал сотни миллионов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Решение о заочном аресте Андрея Калиновского по ходатайству следствия принял Савеловский райсуд Москвы. В нем говорится, что экс-глава ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» должен быть помещен в СИЗО на два месяца в случае его задержания в России или экстрадиции из-за границы. Решение об аресте никто не обжаловал, и 17 января оно вступило в законную силу. Таким образом, карточка с данными господина Калиновского вскоре должна появиться в разыскной базе Интерпола.

По данным “Ъ”, господин Калиновский является фигурантом уголовного дела, которое следственное управление СКР по Северному округу Москвы возбудило 4 марта 2021 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Долгое время следствие ограничивалось в отношении подозреваемого топ-менеджера мерой пресечения в виде подписки о невыезде, воспользовавшись которой, он и улетел на Кипр, откуда не вернулся.

Сейчас следствие полагает, что, занимая должность гендиректора ФГУПа, а также председателя его закупочной комиссии, господин Калиновский на протяжении нескольких лет, начиная с 2014-го и заканчивая 2017 годом, вводил руководство «Роскосмоса» в заблуждение и давал распоряжения своим не посвященным в его корыстные планы подчиненным о заключении договоров на поставку режущего оборудования с ООО «Сандвик» (занимается оптовой торговлей машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения). Как было установлено в ходе предварительного следствия, таких договоров о замене якобы устаревшего оборудования на новое между ООО и Центром Хруничева было заключено восемь, в общей сложности на 393,6 млн руб. Как следовало из заключения проведенной экспертизы, договоры с подачи Андрея Калиновского заключались без соответствующего технико-экономического обоснования, учета цен и ресурса закупаемого оборудования, апробации инструментов и учета технических характеристик и испытаний оборудования. Кроме того, благодаря экспертизе следствие пришло к выводу, что договоры на замену имевшегося оборудования и его оснастку, судя по техническим характеристикам, носили невыгодный для Центра Хруничева характер. Необходимости в замене имевшегося в распоряжении ФГУПа инструмента не было. Испытания же поставленных образцов показали, что номенклатура инструмента осталась прежней, как и его работоспособность. По версии следствия, замене на самом деле подверглись лишь незначительные узлы и оснастка. В результате, как следует из материалов уголовного дела, господин Калиновский вместе с неустановленными лицами своими действиями причинил научно-производственному центру ущерб на 393,6 млн руб. Всю сумму контракта ему вменили в вину, опираясь на соответствующие рекомендации Верховного суда РФ.

16 декабря прошлого года следователь СУ СКР заочно предъявил господину Калиновскому обвинение в особо крупном мошенничестве, отменил подписку о невыезде, объявив его сначала в федеральный, а 12 января этого года и в международный розыск.

Андрей Калиновский родился в 1963 года в Ижевске, закончил МВТУ имени Баумана, получив специальность робототехнические системы, инженер-электромеханик. Вначале прошел путь от инженера до главного-технолога — заместителя главного инженера ФГУП «Ижевский механический завод». Затем, в 2002–2007 годах, являлся топ-менеджером ОАО «Ростсельмаш», ООО «Морозовсксельмаш» и ООО «Завод Конорд». Впоследствии пять лет возглавлял ОАО «Новосибирское авиационное производственное объединение имени В. П. Чкалова», на котором налаживал производство ударных самолетов Су-34. С 2013 по 2014 год господин Калиновский являлся первым вице-президентом по производству — директором Комсомольского-на-Амуре филиала, президентом ЗАО «Гражданские самолеты Сухого». В 2014 году возглавил ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева».

Сейчас на базе центра на западе Москвы по поручению президента России Владимира Путина строится Национальный космический центр (НКЦ). Предполагается, что НКЦ, площадь зданий которого превысит 250 тыс. кв. м, станет крупнейшим космическим центром в мире.

Строительством одно время занимался и господин Калиновский. Из Центра Хруничева в августе 2017 года он ушел в «Роскосмос», заняв пост исполнительного директора по обеспечению качества и надежности госкорпорации, а затем с 2018 по 2021 год возглавлял «дочку» ПИК — АО «ПИК индустрия». В ПИК от комментариев воздержались. Источник, близкий к компании, подтвердил “Ъ”, что проблемы с силовиками у господина Калиновского связаны с его работой в Центре Хруничева. С представителями господина Калиновского “Ъ” связаться не удалось.

Юрий Сенаторов, Дарья Андрианова