Туристов отпустило

На новогодние каникулы жители Удмуртии больше всего летали в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Пассажиропоток по сравнению с прошлым годом увеличился на 19-140% в зависимости от направления. Из заграничных маршрутов предпочтение отдавали Таиланду, Турции, Индии, Египту и ОАЭ. В турагентствах республики говорят, что несмотря на увеличившийся средний чек, спрос на туры сохраняется на том же уровне, что и в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Ассоциация туроператоров сообщает, что турагентства страны в прошедшие новогодние праздники отправили в туры около 630 тыс. туристов, что на 10-15% больше, чем в прошлом году. Самыми востребованными направлениями стали внутренние маршруты по России. В пределах страны отправились в путешествие свыше 350 тыс. человек, что на 15% больше, чем год назад. Чаще всего туристы выбирали Краснодарский край, Санкт-Петербург, Кавминводы, горнолыжные курорты и Москву. Турпоток за рубеж тоже вырос на 10-15% относительно прошлого года. Самое популярное направление — ОАЭ и Египет. Также востребованы туры в Турцию, Таиланд и Индию.

На новогодних каникулах жители и гости Удмуртии на рейсах авиакомпании «Ижавиа» чаще всего летали в Москву. За этот период в столицу отправились почти 4 тыс. человек, рост загрузки авиаперевозчика по сравнению с прошлым годом по этому направлению составил 33%. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщил туроператор «Ижавиа». На втором месте по популярности — Санкт-Петербург, в новогодние праздники туда отправились свыше 2,5 тыс. человек, что на 19% больше, чем годом ранее.

На третьей строчке оказался Сочи, куда отправились 789 пассажиров «Ижавиа». Это направление показало самый динамичный рост — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажиропоток увеличился на 140%.

«На четвертое место стремительно забрался Екатеринбург, запущенный только в ноябре прошедшего года. Далее в рейтинге — идущие нога в ногу Калининград и Минеральные Воды, замыкает новогодний топ Махачкала»,— поделились сотрудники «Ижавиа».

В турагентствах отмечают, что чаще всего туристы традиционно отправлялись в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Дагестан. Спрос заметно увеличился и на заграничные туры. Таиланд побил все рекорды по количеству броней и спросу в целом. Также были популярны Индия, Египет и ОАЭ. Пользовались спросом Турция и морские круизы. При этом некоторые турагентства отметили спад интереса к Грузии и Абхазии.

«Спрос тот же, что и в прошлом году. Для тех, кто хочет отдыхать и путешествовать, никаких преград не существует. В целом, новогодние каникулы для туротрасли прошли прекрасно. Нас уже ничем не поколебать»,— прокомментировала старший менеджер турагентства «Чемоданное настроение» Дарья Фролова.

При этом средний чек на тур значительно вырос. «Как и все в наше время. Цены растут на все. На топливо, на продукты питания, обслуживание. Соответственно и на сами туры стоимость выше. В среднем за комфортный и хороший отдых с человека получается 100 тыс. руб.»,— сказала Дарья Фролова. Провести шесть ночей в ОАЭ обошлось бы в 99 тыс. руб. на человека. Девять ночей в Египте — 98 тыс. руб. За десять ночей в Таиланде пришлось бы заплатить 139 тыс. руб., в Индии — 105 тыс. руб., а в Шри-Ланке — 130 тыс. руб. В турагентстве «Анаконда Тур» схожая ситуация. По их информации, один из самых дорогих курортов — Куба. Семь ночей на двоих обошлось бы минимум в 200 тыс. руб. Наиболее доступные варианты — туры по России. Например, встретить Новый год в Санкт-Петербурге и провести там три ночи обошлось бы на двоих в среднем 29 тыс. руб.

В турагентстве NEW TRAVEL также сказали об увеличении стоимости туров. «Цены выросли на заграничные перелеты после введения санкций. Кроме того, влияет определенный сезон. В новогодние праздники стоимость путешествий всегда в 2-3 раза выше обычного. В связи с этим многие туристы переориентировались на внутренние направления — Сочи, Кавминводы, Питер, Дагестан, Калининград, Москву. Бронировали даже автобусные туры»,— прокомментировала директор турагентства Юлия Зворыгина. Она добавила, что из заграничных туров выбирали наиболее бюджетные варианты: Турция, Египет, ОАЭ.

Съездить с семьей в Турцию обошлось бы в 350 тыс. руб., путешествие по России в среднем 150 тыс. руб., рассказали в турагентстве «Зима-Лето».

«Чек увеличился на 30-40%. В новогодние праздники туры бронировали больше, чем год назад, однако туристы стараются выбирать более бюджетные варианты»,— поделилась директор Мария Хатыпова.

При этом по данным Удмуртстата, цены за туристические услуги за декабрь 2022 года снизились на 6,3% по отношению к ноябрю. Средняя стоимость поездки в Египет составила 40 тыс. руб. в декабре, снизившись на 14,9% по сравнению с ноябрем. Настолько же подешевели поездки в отдельные страны Южной Азии. Путешествие туда обошлось бы в 75,4 тыс. руб. Поездки в отдельные страны Закавказья оценивались 41 тыс. руб., они подешевели на 15,9% по сравнению с ноябрем. Вместе с тем, стоимость проезда в купейном вагоне скорого фирменного поезда в декабре увеличился на 28,4%. Цена в расчете на 100 км составила 444 руб.

В целом турагенты наблюдают, что путешественники стали больше экономить. По их мнению, туристы стараются выбирать либо более дешевые туры, либо откладывают поездки и копят деньги на летний отдых. «Новый год, конечно, дорогой праздник для отдыха, особенно если семья большая. Все ждали чуда и снижение цен, но, к сожалению, этого не произошло. Однако те из туристов, кто все-таки съездил на отдых, привезли самые положительные эмоции со своих новогодних каникул. Мы до сих пор принимаем от них восторженные отзывы»,— заключила госпожа Хатыпова.

Татьяна Колегова