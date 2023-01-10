Новый год привлек туристов

Количество гостей на горнолыжных курортах Удмуртии в новогодние каникулы увеличилось на 20%, значительно выросло количество туристов в культурных объектах, а загруженность глэмпингов составила 98%. Участники рынка рассказали, что к новогодним праздникам они подготовили новые развлекательные программы, пригласили артистов, установили глэмпинги и места для катания. Также они отметили, что в республику увеличился поток туристов из других регионов. Чаще всего приезжают гости из Москвы, Санкт-Петербурга, соседних и центральных регионов страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Амир Закиров Фото: Амир Закиров

Чаще всего жители и гости региона выбирали провести новогодние праздники в модульных отелях и на курортах активного отдыха. Также выросла популярность этномаршрутов. Туристов интересуют необычные программы, интересные обряды и национальная еда. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на аппаратном совещании 9 января.

«По сравнению с январскими выходными прошлого года на 20% увеличилось количество гостей на горнолыжных курортах Нечкино, Чекерил. Выросло число гостей и в культурных объектах, например в Музее-усадьбе П. И. Чайковского количество посетителей увеличилось более чем на 40% к аналогичному периоду прошлого года. Есть над чем работать, особенно над сервисом, но благодаря национальным проектам мы взяли хороший старт»,— рассказал Александр Бречалов.

Также популярностью пользуются модульные отели. Всего в декабре прошлого года было сдано 100 модульных домиков, половина из них сразу в нескольких районах Удмуртии открыли бронь еще в конце месяца и активно принимали гостей все праздничные дни. По словам господина Бречалова, все построенные отели получили высокие оценки туристов. «Удмуртия один из немногих регионов, который участвовал в программе софинансирования строительства быстровозводимых модульных отелей. Многие участники программы начали принимать на своих объектах гостей — загруженность домиков, которые открыли бронь, на выходные дни составила 98%. Например, в экоотель “Окна в лес” люди приехали со всей страны — Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Пермский край и ряд других регионов России»,— прокомментировал господин Бречалов.

Об интересе к модульным отелям говорит и руководитель агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш. «Увеличение показателей по загрузке коллективных средств размещения и экскурсантов в новогодние каникулы, показывает интерес туристов к региональным туристским продуктам. Модульные отели в рамках национального проекта пользуются большой популярность среди отдыхающих, и это говорит о необходимости продолжения участия в нацпроекте в 2023 году»,— сказала госпожа Бадаш.

Александр Бречалов считает, что на развитие туризма влияют и авиаперевозки. «За новогодние праздники самолетами “Ижавиа” было перевезено более 15 тыс. пассажиров, что на 30% больше, чем в прошлом году. Всего аэропорт за восемь дней обслужил более 17 тыс. пассажиров, это на 27,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года»,— поделился генеральный директор «Ижавиа» Александр Синельников в Telegram.

Высокой популярностью традиционно пользовались резиденции двух удмуртских Дедов Морозов — Тол Бабая и Тол Айя. В Усадьбе Тол Бабая в Шарканском районе рассказали, что гости были не только из регионов-соседей, но и из Москвы, Екатеринбурга, Ярославля, Республики Коми.

«И это только организованные группы, самостоятельно участники приезжали со всей страны. Поток туристов из других регионов растет. Мы подготовили новую программу с турполосой и множество других мероприятий»,— отметили в администрации усадьбы.

Стабильность в количестве посетителей на новогодних праздниках наблюдают в музее-заповеднике «Лудорвай» в Завьяловском районе. «Например, на массовое новогоднее мероприятие в этом году, как и в прошлом, пришло около 700 человек. Приезжали туристы из других регионов и городов. Были гости из Москвы, Адлера, Екатеринбурга, Перми, Воркуты, Татарстана и др. Приезжают и постоянные гости, за что им выражаем благодарность»,— поделилась заведующая отделом просветительской работы Анастасия Байматова. Она добавила, что для привлечения большего числа туристов они постоянно развиваются. В этом году у них появилась волшебная звезда-маячок, которая сама отправляет геолокацию Тол Айя — лудорвайскому Деду Морозу. Также появился волшебный сундук, который выдает конфеты за заработанные на площадках снежинки.

Существенно больше гостей, чем в прошлом году, принял спортивный курорт «Нечкино». В новогодние праздники его посетили более 15 тыс. туристов. «В сравнении с прошлым годом большая часть из них взяла горнолыжный инвентарь в службе проката оборудования и воспользовалась услугами инструкторов. Для нас это показатель роста у населения интереса к спортивному и здоровому образу жизни, к проведению семейного досуга на свежем воздухе»,— прокомментировала маркетолог курорта Дарина Купченко.

Новые развлекательные программы, глэмпинги и места для катания появились и в туристическом комплексе «Тылыс. Живые родники». Однако посещаемость в новогодние каникулы у них несколько снизилась по сравнению с прошлым годом. «Мы связываем это с морозной погодой, которая установилась 4 января и продолжалась до завершения каникул, а все развлекательные мероприятия у нас проходят на улице»,— рассказала заведующая отделом туризма Диана Демина.

Управляющая отелем этнокомплекса «Бобровая долина» Елена Холмова сказала, что новогодние каникулы для них — один из самых активных временных промежутков в году. «Наша команда заранее придумывает разнообразный досуг для гостей, чтобы и парам, и семьям с малышами, и индивидуальным гостям было интересно и занимательно. В программе были мастер-классы, детские интерактивы, вечера кинематографа и художественной росписи, гастрономические вечера и сказочные гадания. На пике также была посещаемость ресторана и традиционных бань. Поэтому, могу сказать, что гостевой поток ни в коем случае не упал, а остался столь же насыщен»,— поделилась госпожа Холмова.

Рекордное количество посетителей в новогодние праздники принял Музей-усадьба П. И. Чайковского. По сравнению с праздничными днями прошлого года количество гостей стало на 1 тыс. больше. «На рост интереса к музею в первую очередь повлияло развитие внутреннего туризма и новые события в музее, созданные для программы “Пушкинская карта”. Кроме того, с начала прошлого года мы начали приглашать в музей известных литераторов и музыковедов. На лекции и творческие встречи с ними приезжают жители не только со всей Удмуртии, но и из соседних регионов»,— прокомментировала заведующая отделом информационных технологий музея Юлия Шешкауска.

Татьяна Колегова