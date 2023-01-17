Давос им это все

Во вторник российско-украинский конфликт стал главной темой для дискуссий мировых политиков сразу в нескольких местах. Так, представительная делегация из Вашингтона приехала в Киев обсуждать детали американской помощи. Впрочем, встречи гостей из США с украинскими коллегами прошли относительно тихо, за закрытыми дверями, чего нельзя было сказать о стартовавшем в Давосе Всемирном экономическом форуме, где вопросы военного времени порой превалировали над проблемами экономическими. Так, в Давосе с первого дня пошла речь о новых поставках вооружений Украине, энергетической безопасности и санкционном давлении на Россию. Что среди прочего сильно возмутило зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ходе переговоров с делегацией из США во главе с замгоссекретаря Уэнди Шерман (справа) состоялось комплексное и предметное обсуждение всех аспектов помощи Киеву (слева министр обороны Украины Алексей Резников)

Фото: twitter.com / DeputySecState В ходе переговоров с делегацией из США во главе с замгоссекретаря Уэнди Шерман (справа) состоялось комплексное и предметное обсуждение всех аспектов помощи Киеву (слева министр обороны Украины Алексей Резников)

Фото: twitter.com / DeputySecState

В Киев 16 января приехала высокопоставленная делегация американских чиновников. Судя по ее составу, замгоссекретаря Уэнди Шерман, замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол и зампомощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер прибыли в украинскую столицу обсуждать комплексную поддержку Киева. Конечно, одной из целей визита было в очередной раз показать «твердую и непоколебимую приверженность США» оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется. С другой стороны, подобных заявлений за последний год было предостаточно, а ранг гостей скорее указывал, что в Киев они приехали для комплексного и предметного обсуждения стоящих перед Украиной проблем и согласования конкретной помощи, которую США могут оказать для их решения.

В частности, как указано на сайте Госдепартамента, с премьер-министром Денисом Шмыгалем обсуждалась американская и международная помощь в стабилизации украинской экономики и «прочное американо-украинское торговое и инвестиционное партнерство по мере восстановления Украины». С министром обороны Алексеем Резниковым речь шла о «дипломатических усилиях и помощи в сфере безопасности». А с вице-премьером Александром Кубраковым и главой правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимиром Кудрицким шел разговор о «чрезвычайных усилиях по ремонту и поддержанию энергетической системы Украины».

На следующий день, 17 января, переговоры продолжились, а их кульминацией должна была стать встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Примечательно, что перед поездкой в Киев Уэнди Шерман заехала в Германию и Польшу, где вместе с коллегами смогла «оценить помощь США Украине».

И хотя вне информационного поля остался вопрос, чем именно американские чиновники занимались в ФРГ, слова «Германия» и «Украина» в одном предложении последние недели звучат по-особенному в контексте новых поставок военной помощи.

С начала года союзники Киева со всех сторон давят на Берлин, чтобы немецкое правительство разрешило отправку Украине танков Leopard. Ряд стран уже успели выразить готовность предоставить такие танки, находящиеся на вооружении их армий. Однако без согласия правительства ФРГ сделать это невозможно.

Разговор о Leopard зашел даже в Швейцарии на Всемирном экономическом форуме, куда приехал канцлер Германии Олаф Шольц. Несмотря на название форума, военные вопросы часто превалировали над экономическими. Выступил, в частности, президент Польши Анджей Дуда. «Мы надеемся и пытаемся организовать большую поддержку для Украины. Мы надеемся, что несколько партнеров, союзников предоставят Украине танки»,— заявил на панельной сессии польский политик, неделю назад пообещавший Владимиру Зеленскому, находясь с визитом во Львове, немецкие Leopard.

Поддержал его и президент Литвы Гитанас Науседа, заявив, что «твердо верит» в итоговое решение Берлина дать зеленый свет на такого рода поставки. «Мы не можем позволить себе роскошь таких задержек. Это должно быть сделано быстро»,— отметил литовский лидер. Давление союзников на Германию усиливается в преддверии встречи партнеров по поддержке Киева в формате «Рамштайн» в грядущую пятницу. Как заверил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно, на предстоящем мероприятии «будут приняты важные решения». Он, однако, добавил, что Мадрид пока сам не готов отправить Киеву Leopard, которые находятся на вооружении испанской армии.

Такой поворот дискуссии в Швейцарии, кстати, не оставил равнодушным экс-президента РФ, зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Он обратил внимание на то, что «раньше в Давосе другое обсуждали».

Не прошел мимо российского чиновника и тот факт, что завел этот разговор президент Польши. «Там эта польская дуда заявила, что собирает коалицию западных стран для поставки бронетанковой техники Киеву»,— возмутился господин Медведев. Он, правда, связал призывы лидера Польши с «долгожданным для пшеков», по его мнению, разделом Украины, который должен приблизиться с организацией «танковой коалиции».

Впрочем, об экономике в Давосе речь во вторник, конечно, тоже заходила. Правда, зачастую — в привязке к конфликту. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на форуме, отчиталась о введении Евросоюзом санкций против России.

«Мы вводим сильнейшие санкции против России, которые погружают ее экономику в рецессию на десятилетия, и ее индустрия лишается современных и критических технологий»,— заявила госпожа фон дер Ляйен.

По ее слова, Брюссель продолжит вводить ограничительные меры против Москвы «столько, сколько потребуется». Она также анонсировала разработку десятого пакета санкций со стороны ЕС, цель которых — «закрыть лазейки» в уже принятых ограничительных мерах.

Не обошли стороной в Швейцарии и вопрос энергетической безопасности. Так, по словам мэра Киева Виталия Кличко, в любой момент может произойти коллапс энергетической инфраструктуры Украины из-за российских ракетных ударов. «У нас сейчас в Киеве дефицит электроэнергии около 30%. Сейчас в Украине достаточно холодно — минус 10, минус 20, иногда зимой минус 30 градусов. А в этих погодных условиях жить без электричества, жить без отопления практически невозможно, и поэтому ситуация критическая, мы боремся за выживание»,— сказал киевский градоначальник.

Позднее он пояснил, что в Давосе на встречах с коллегами украинские делегаты обсуждают поставки систем ПВО, тяжелых вооружений, а также предоставление экономической и гуманитарной помощи, включая генераторы на случай продолжительных отключений электричества. Отдельно господин Кличко встретился с вице-канцлером — министром экономики Германии Робертом Хабеком. По его словам, обсуждалась «дальнейшая поддержка и помощь Украине, в частности передача вооружений». «Позитивные решения приняты. Хорошие новости будут скоро»,— заявил мэр Киева. И хотя он не уточнил, в чем именно будут заключаться эти решения, в западных СМИ сделали вывод, что речь идет скорее о танках Leopard, нежели о генераторах. Во всяком случае, генераторы подобных дискуссий ни у кого не вызывают, а поставляют их Украине порой даже те, кого Москва по-прежнему считает партнерами,— например, Азербайджан.

Под вечер вторника шанс обсудить дальнейшее взаимодействие с Германией напрямую появился и у Владимира Зеленского. Украинский лидер в режиме видеоконференции провел переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, где среди прочего политики затронули «наращивание оборонной поддержки Украины».

Алексей Забродин