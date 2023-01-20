На «Госуслугах» появилась возможность запретить сделки с недвижимостью без личного присутствия

Собственники недвижимости могут запретить проводить сделки с ней без своего присутствия на портале «Госуслуги». Для этого им необходимо внести специальную пометку в ЕГРН о том, что сделки с недвижимостью могут проводиться только в присутствии владельца. Об этом сообщило Минцифры.

Для подачи заявления на специальную пометку необходима подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» и приложение «Госключ» с усиленной квалифицированной электронной подписью. Пометку внесут в ЕГРН в течение пяти рабочих дней, уведомление об этом придет в личный кабинет.

«Иногда мошенники могут незаконным путем провести сделку с недвижимостью без владельца, например по поддельной доверенности. Для защиты от подобных ситуаций можно внести специальную отметку в ЕГРН о том, что сделки с имуществом могут проводиться только в присутствии собственника»,— сказано в сообщении в Telegram-канале Минцифры.

Ранее «Ъ» сообщал, что в 2022 году выросло количество случаев нелегального кредитования под залог квартир для их отъема. Выдают такие ссуды физлица гражданам—собственникам жилья, разногласия между сторонами решаются в третейском суде, при этом сделки заверяются нотариально.

Подробнее — в материале «Ъ» «Занять и плакать».

Олеся Павленко