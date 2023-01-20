Почти каждый третий россиянин имеет пассивный доход

Пассивный доход получает 29% жителей России — чаще всего от процентов по банковским депозитам, сдачи жилья в аренду и инвестиций в ценные бумаги. В среднем такой доход составляет 25 тыс. руб. в месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса сервисов «Работа.ру» и «СберСтрахование жизни».

Опрос проводился в январе этого года среди экономически активных россиян старше 18 лет. В нем приняло участие более 5 тыс. пользователей «Работы.ру».

Исследование показало, что 13% опрошенных получают пассивный доход благодаря процентам по банковским депозитам, 9% — от сдачи в аренду недвижимости, 6% инвестируют в ценные бумаги и 4% получают средства от передачи денег в доверительное управление (можно было выбрать несколько вариантов ответа).

Дополнительный пассивный заработок есть у 32% опрошенных мужчин и 28% женщин. Для мужчин самый распространенный способ получить его — сдача жилья в аренду (12%), для женщин — проценты по банковским депозитам (15%). Инвестируют в ценные бумаги 7% мужчин и 5% женщин. 12% опрошенных мужчин получают пассивный доход от банковских депозитов. Средства от сдачи недвижимости получают 8% респондентов-женщин.

Для лиц мужского пола средний размер пассивного дохода составляет примерно 30 тыс. руб., для лиц женского пола — 18 тыс. руб. Максимальный дополнительный доход получают те, кто сдает в аренду недвижимость (41 тыс. руб.).

Примерно 30% опрошенных тратят средства от пассивного заработка в дополнение к основному доходу, 26% респондентов продолжают инвестировать, 25% формируют финансовую подушку безопасности, 23% откладывают на крупные покупки.

11% участников опроса копят пассивный доход на отпуск или на покупку жилья, 6% — на ремонт. 8% респондентов тратят эти средства на оздоровительные и медицинские услуги. 4% опрошенных заявили, что пассивный доход для них является основным.

Ранее сервис «Работа.ру» выяснил, какие профессии стали самыми высокооплачиваемыми в январе. Ими оказались стоматолог, геодезист и барбер, а также архитектор, шеф-повар и дерматолог-косметолог.

Дарья Эрозбек