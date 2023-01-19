ВСУ обстреляли Белгородскую область четыре раз за день, без света остались несколько поселков

Власти Белгородской области подтвердили четвертый случай обстрела приграничных территорий со стороны Украины за сегодняшний день, 19 января. Из-за повреждения линии электропередач без света остались хутор Панков, поселки Ленинский и Первомайский, а также хутор Балки в Шебекинском городском округе, сообщил в своем telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Хутор Балки, а также шебекинские поселки Ленинский и Первомайский были обстреляны утром четверга. В Балках тогда был разрушен один частный дом и повреждена хозпостройка. Позднее днем снаряд попал в частное домовладение в селе Долгое Валуйского городского округа, была разрушена одна из комнат дома и постройка во дворе. Спустя два часа обстрелу подверглась птицефабрика в хуторе Церковный Белгородского района. Уже к вечеру был повторно обстрелян хутор Балки, в результате чего повреждена линия электропередач.

Пострадавших во всех случая не было, поскольку в большинстве попавших под обстрел зданий уже не проживают люди, сообщил губернатор.

По его словам, энергетики смогут наладить линию электропередач в пострадавших сегодня поселках только завтра, поскольку к восстановительным работам бригады приступят «в светлое время суток».

Сергей Калашников

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