Глава Забайкалья заявил об отзыве мобилизованных многодетных отцов

Глава Забайкальского края Александр Осипов заявил о решении отозвать мобилизованных многодетных отцов. Как сообщил господин Осипов на своей странице в соцсетях, речь идет только о мужчинах, «мобилизованных из Забайкалья».

«Никаких действий или обращений от самих мобилизованных или их родных по этому вопросу не требуется. Военкомы уже работают с командирами бойцов по спискам»,— уточнил глава региона.

По его информации, отзыв многодетных отцов «не повлечет никакой дополнительной мобилизации».

Как сообщила «Ъ» пресс-секретарь главы Забайкалья Любовь Чистякова, отзыву будут подлежать отцы троих детей, мобилизованных до того момента, как соответствующая отсрочка начала предоставляться.

О возможных поправках к закону о мобилизации — в публикации «Ъ» «Отцов детей-инвалидов просят не забирать из семьи».

Влад Никифоров, Иркутск