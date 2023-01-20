Глава Забайкалья заявил об отзыве мобилизованных многодетных отцов

Глава Забайкальского края Александр Осипов заявил о решении отозвать мобилизованных многодетных отцов. Как сообщил господин Осипов на своей странице в соцсетях, речь идет только о мужчинах, «мобилизованных из Забайкалья».
«Никаких действий или обращений от самих мобилизованных или их родных по этому вопросу не требуется. Военкомы уже работают с командирами бойцов по спискам»,— уточнил глава региона.
По его информации, отзыв многодетных отцов «не повлечет никакой дополнительной мобилизации».
Как сообщила «Ъ» пресс-секретарь главы Забайкалья Любовь Чистякова, отзыву будут подлежать отцы троих детей, мобилизованных до того момента, как соответствующая отсрочка начала предоставляться.
О возможных поправках к закону о мобилизации — в публикации «Ъ» «Отцов детей-инвалидов просят не забирать из семьи».