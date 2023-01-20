В Чалтыре будет создан частный индустриальный парк

В Мясниковском районе Ростовской области планируется создать частный индустриальный парк. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр экономического развития региона Максим Папушенко.

«Отличная локация, рядом Ростов — столица Юга, транспортные магистрали Север-Юг и Запад-Восток!», — написал глава минэкономразвития области.

Максим Папушенко отметил, что новые технопарки создаются в соответствии с поручением губернатора Ростовской области Василия Голубева. Глава минэкономразвития также уточнил для «Ъ-Юг», что инвестором парка в Чалтыре выступает компания «Регион».

Напомним, в декабре 2022 года Василий Голубев дал поручение создавать индустриальные парки и технопарки в каждом муниципалитете с населением более 50 тыс. человек.

Анастасия Назарова